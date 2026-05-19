Гідна новинка чи марна трата часу: чи варто дивитись фільм "Верхівковий хижак" на Netflix

24 квітня 2026 року на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра фільму "Верхівковий хижак". Це бойовик-трилер режисера Бальтасара Кормакура.

Головні ролі у стрічці виконали Шарліз Терон, Тарон Еджертон та Ерік Бана. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чи справді фільм заслуговує на перегляд, чи це радше стрічка на один вечір, яка швидко забудеться.

Про що сюжет фільму "Верхівковий хижак"?

Сюжет фільму "Верхівковий хижак" зосереджується на Саші та Томмі – парі скелелазів, які обожнюють подорожі та захоплюються мальовничими краєвидами. Одного вечора, коли вони зупиняються у віддаленій місцевості, Томмі заводить розмову про небезпеку, яку приховує їхнє захоплення. Уже тоді чоловік ніби передчуває, що може статися щось лихе.

Наступного ранку вони вирушають у сходження, однак через різку зміну погодних умов подорож обертається трагедією – Томмі гине. Саша важко переживає втрату коханого та картає себе за його смерть.

Однак уже через п'ять місяців вона знову повертається до Австралії – країни, де дедалі частіше починають зникати туристи. Там жінка знайомиться з чоловіком на ім'я Бен, ще не підозрюючи, до чого може призвести ця зустріч.

Чи варто дивитись фільм "Верхівковий хижак"?

У мережі вже з'явилося чимало відгуків і оглядів на новинку від Netflix – трилер "Верхівковий хижак". Оглядачі зазначають, що стрічка навряд чи стане фільмом, який згадуватимуть роками, однак цілком може бути непоганим варіантом для вечірнього перегляду.

Зокрема, на YouTube-каналі "Кінопил" уже опублікували відео про фільм, де зважили усі переваги та недоліки стрічки.

За їх словами фільм може зацікавити шанувальників історій про виживання: у ньому багато красивих локацій, дикої природи та відчуття постійної небезпеки. Однією з головних переваг стрічки критики називають акторський склад. Шарліз Терон і Тарон Еджертон впевнено тримають увагу глядача, а візуальна складова – дикі краєвиди, скелі та лісові пейзажі – додає фільму атмосфери.

Утім, найбільше критики дісталося сценарію. Подекуди сюжет втрачає логіку, а окремі сцени виглядають неправдоподібними. Іноді там, де глядач мав би відчувати напругу чи страх, сцени можуть викликати радше посмішку. Однак якщо вам хочеться легкого трилера на вечір без завищених очікувань, "Верхівковий хижак" може стати цілком непоганим вибором.

Як фільм "Верхівковий хижак" набув популярності через пісню?

Фільм знову набирає популярності не лише через статус новинки від Netflix, а й завдяки саундтреку. У стрічці звучить трек "Go" британського електронного дуету The Chemical Brothers, який вийшов ще 11 років тому. Пісня знову стала вірусною в соцмережах і стрімко набирає популярність на музичних платформах.

Композиція звучить у сцені з Тарон Еджертон, коли його герой танцює з арбалетом у руках, поки головна героїня намагається втекти.

У мережі вже з'явилося чимало мемів і жартівливих відео під цей звук. Як повідомляють західні медіа, саме Тарон Еджертон запропонував режисеру Бальтасару Кормакуру використати цей трек у фільмі. Про це актор розповів у коментарі виданню People.