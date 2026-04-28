За романом Коллін Гувер: балерина українського походження знялась у фільмі з Енн Гетевей

Невдовзі у світ вийде новий фільм, знятий за романом популярної письменниці Коллін Гувер. Робота над психологічним романтичним трилером "Веріті" наразі триває.

У стрічці з'явиться акторка Енн Гетевей, а також американська балерина українського походження Ірина Дворовенко, про що вона сповістила на своїй інстаграм-сторінці. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо все, що наразі відомо про майбутній фільм, його акторський склад, а також покажемо перший тизер.

Радимо 3 легендарні бойовики з високими рейтингами, які варто побачити хоча б раз у житті

Українка зіграє у фільмі "Веріті" з Енн Гетевей: що відомо про стрічку?

Справжніх прихильників творчості популярної письменниці Коллін Гувер уже заінтригував тизер психологічного трилера "Веріті", знятого за її однойменним романом.

На YouTube-каналі Amazon MGM Studios опублікували відео, яке розкриває перші деталі майбутньої стрічки, зокрема акторський склад.

Серед зірок фільму – Дакота Джонсон, відома за стрічкою "50 відтінків сірого", Енн Гетевей, зірка фільму "Диявол носить Prada", а також Джош Гартнетт. Окрім того, одну з ролей виконає американська балерина українського походження Ірина Дворовенко. Вона повідомила про це на своїй сторінці в інстаграмі, зазначивши, що щаслива стати частиною цього проєкту.

Прем'єра фільму запланована на 2 жовтня 2026 року.

Про що сюжет майбутнього фільму?

Сюжет стрічки розгортається навколо письменниці Лоуен Ешлі, яка переживає непростий період і гостро потребує роботи. Несподівано з нею зв'язується Джеремі Кроуфорд – чоловік відомої авторки бестселерів Вереті Кроуфорд. Після нещасного випадку Вереті не може завершити свою популярну книжкову серію, тож Джеремі пропонує Лоуен дописати її.

Однак під час роботи Лоуен знаходить прихований рукопис, який відкриває шокуючу правду та втягуює всіх героїв у небезпечний і непередбачуваний вир подій.

Які ще екранізації книг Коллін Гувер можна подивитись?

Це вже не вперше, коли екранізують книги популярної американської письменниці Коллін Гувер.

Раніше значний інтерес викликали такі проєкти, як "Покинь, якщо кохаєш", а також "Шкодуючи за тобою" та "Спогади про нього".

З огляду на стрімке зростання популярності її творчості серед читачів, цілком імовірно, що найближчими роками ми побачимо ще не одну екранізацію її романів.