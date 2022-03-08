"Ви неймовірні": Дженніфер Еністон висловила захоплення героїзмом українок в умовах війни

8 березня 2022 , 23:02
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Зірка культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон привітала українських жінок з Міжнародним днем боротьби за їхні права, яке у світі відзначають 8 березня. Акторка емоційно висловила своє захоплення та вкотре закликала підтримати українські благодійні фонди.

Як повідомляє 24 канал, відома голлівудська зірка Дженніфер Еністон висловила захоплення українськими жінками в умовах війни Росії проти України. Акторка оприлюднила фотографії, на яких зображені українки різного віку та різного роду занять у воєнних умовах.

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Еністон підтримує Україну від початку російської військової агресії на території України. Тиждень тому вона офіційно заявила, що перерахувала гроші на допомогу вимушеним переселенцям з України.

Тепер вона щиро та емоційно привітала українок з Міжнародним днем боротьби за жіночі права.

Думаючи про жінок і дівчат в Україні та в усьому світі, які сьогодні героїчно боряться за свою країну і народ — як солдати, як матері, як організатори, як ті, хто дбає про біженців, як протестувальники, як журналісти... Цим жінкам, які ризикують своїм життям у Україні та в сусідніх країнах: ви неймовірні, весь світ за вами,
– написала Еністон. 

 

Фотографії з допису Дженніфер Еністон / Фото з інстаграму Дженніфер Еністон

Також актриса закликала підтримати благодійні фонди та організації, які допомагають Україні у боротьбі проти російського окупанта. Зокрема, Еністон залишила посилання на благодійни фонд української армії "Повернись живим", який допомагає ЗСУ.

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Автор: Богдана Ткачук