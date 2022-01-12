"Вічні", "Червоне повідомлення", "Чорна вдова": як створювали спецефекти для фільмів

Американська компанія Industrial Light & Magic показала, як створювали спецефекти у популярних фільмах, що вийшли у 2021 році. Зокрема, можна побачити ролики "Чорної вдови", "Червоного повідомлення" та "Вічних".

"Чорна вдова"

Цікаво, що під час зйомок супергеройського фільму "Чорна вдова" містом насправді їхали на броньовику, але, звісно, руйнування не було таким, як показали у фільмі. А сцену з падінням труби створювали у студії.

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Про фільм:

У картині йдеться про походження Наташі та її професії. Головне – у фільмі розказали, як Наташа приєдналась до Месників. Це дев'ята поява Скарлетт Йоганссон у ролі Чорної вдови в кінематографічному всесвіті Marvel.

"Чорна вдова": як створювали спецефекти до фільму

"Червоне повідомлення"

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В одному з найпопулярніших фільмів Netflix спецефектів набагато більше, ніж може здаватися, на перший погляд. Творці картини не показали справжній Рим, частково він віртуальний. Стрічка "Червоне повідомлення" стала однією з перших у Голлівуді, яку, задля нетрадиційних ракурсів, зняли за допомогою FPV-польотів.

Про фільм:

У центрі сюжету – артефакт "яйце Клеопатри". Агент ФБР Джон Хартлі намагається спіймати злочинця Нолана. Він вже неодноразово викрадав твори мистецтва, і "яйце Клеопатри" – наступне завдання. Однак, на його шляху з’являється інший персонаж Слон і тут починаються справжні кумедні пригоди. Який план придумають головні герої? Рекомендуємо переглянути стрічку.



"Червоне повідомлення": як створювали спецефекти до фільму

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"Вічні"

А ось у супергеройській картині "Вічні" багато деталей створені за допомогою комп'ютерної графіки. Зокрема, в екшен-сценах більшість часу з’являються не самі актори, а їхні тривимірні моделі.

Про фільм:

"Вічні" – 26-а картина Marvel Studios, у якій йдеться про 10 безсмертних особистостей з надлюдськими силами. Вони були на Землі упродовж 7000 років і боролися з Девіантами.

"Вічні": як створювали спецефекти до фільму