"Вічні" від Marvel обігнали "Шан-Чі" та "Чорну вдову" за даними про попередні продажі квитків

Фільм оскароносної Хлої Чжао "Вічні" обігнав "Шан-Чі і легенда десяти кілець" і "Чорну вдову" за попередніми продажами квитків на перегляд фільму у кінотеатрах. Довгоочікувана прем'єра від Marvel відбудеться в Україні 4 листопада 2021 року.

Як повідомило джерело, сума попереднього продажу квитків на перші дні показів фільму "Вічні" склала 2,6 мільйони доларів. Це на 86 відсотків більше, ніж сума склала до дня прем'єру "Шан-Чі" (1,4 мільйони доларів), та на 30 відсотків більше, ніж зібрали за "Чорну вдову" (2 мільйони доларів).

Не пропустіть Загадкова Анджеліна Джолі на постері "Вічних" та інші актори епічної стрічки Marvel

У новому фільмі автори пообіцяли пояснити та розкрити усю історію створення та зародження кіновсесвіту Marvel.

Зіркові актори, які взяли участь у проєкті Marvel Studios:

Джемма Чан – Серсі,

Річард Медден – Ікар,

Кумейл Нанджіані – Кінго,

Лія МакХью – Спрайт,

Брайан Тайрі Генрі – Фастос,

Лорен Рідлофф – Маккарі,

Баррі Кеоган – Друіг,

Сальма Хайек – Аяк,

Анджеліна Джолі – Тена.

Слідкуйте за новою інформацією про майбутню прем'єру у матеріалах редакції Кіно 24 та на офіційній сторінці фільму в інстаграмі.

"Вічні" 2021: дивіться трейлер фільму