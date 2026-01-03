Подивіться цей фільм, якщо хочеться поплакати

Якщо на душі є якась тривога або хочеться кудись подіти свої емоції, то подивіться фільм "Вічність", який вийшов у 2025 році. Стрічка стане хорошою розрадою.

Усі люди хоча б раз у житті опиняються перед серйозним вибором й вагаються, бо не знають як вчинити правильно. У такій ситуації опиняється й головна героїня фільму, однак історія куди серйозніша, пише 24 Канал.

"Вічність" – що відомо про фільм?

Режисером стрічки став Девід Фрейн, який також був співавтором сценарію разом із Петом Каннаном.

Головні актори:

Елізабет Олсен – Джоан;

Майлз Теллер – Ларрі Катлер;

Коллум Тернер – Люк (перше кохання Джоан);

Да’Вайн Джой Рендольф – Анна, координаторка потойбіччя;

Джон Ерлі – Райан, ще один координатор;

Ольга Мередіс – Карен, подруга Джоан, яку не дуже любить Ларрі.

Тривалість фільму: 114 хвилин (приблизно 1 година 54 хвилини).

Рейтинг IMDb: 7.0

Сюжет фільму

Сюжет розгортається в оригінальному потойбочному світі: Ларрі і Джоан, пара, яка провела разом десятиліття, помирають і опиняються в метафоричному перехідному просторі – так званій "зупинці" душ, де кожному дається один тиждень, щоб вибрати, де і з ким провести свою вічність.

Джоан стикається з неймовірно складним вибором:

Ларрі, її коханий чоловік із яким вона прожила багато років,

Люк, її перше кохання, який загинув молодим у Корейській війні і чекав на неї в потойбіччі.

Центральною темою залишаються любов, пам'ять і вибір: чи варто обирати людину, з якою пройдено все життя, чи того, хто був першим і найпалкішим коханням.

"Вічність": дивіться онлайн трейлер фільму

Кого ж обере головна героїня: свого чоловіка, з яким пройшла усі випробування упродовж життя, чи перше кохання, яке досі живе у її серці?

