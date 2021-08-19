Від Деніла Крейга до Тома Круза: гонорари акторів Голлівуду у 2021 році
Джерело:Variety
Деніел Крейг очолив список найбільш високооплачуваних голлівудських акторів. За роль у детективі "Ножі наголо" він отримав 100 мільйонів доларів. Які ще зірки засвітилися у списку – читайте далі.
Десять років тому голлівудські зірки знали, що їхнє місце в списку кращих могло з’явитися тоді, коли фільм, в якому вони брали участь, став лідером за касовими зборами. Сьогодні успіх можна виміряти переглядом стрічки на Netflix.
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Цифрова революція, можливо, кардинально змінила ситуацію, але не треба не спати через фінансові звіти ваших улюблених акторів. Кінозіркам, як і раніше, добре платять за їхню роботу і часто вони можуть заробити набагато більше, якщо мають ще додаткові обов’язки.
Гонорари акторів Голлівуду у 2021 році (у мільйонах доларів)
- Деніел Крейг – 100 (сиквели "Ножі наголо");
"Ножі наголо": дивіться трейлер
- Двейн Джонс – 50 ("Червоне повідомлення");
- Вілл Сміт – 40 ("Король Річард");
- Дензел Вашингтон – 40 ("Дрібниці");
- Леонардо Ді Капріо – 30 ("Не дивися вгору");
- Марк Волберг – 30 ("Правосуддя Спенсера");
- Дженніфер Лоуренс – 25 ("Не дивись вгору");
- Джулія Робертс – 25 ("Залиш світ позаду");
- Сандра Буллок – 20 ("Загублене місто Д");
- Раян Гослінг − 20 ("Сіра людина");
- Кріс Гемсворт – 20 ("Тор 4: Любов і грім");
- Бред Пітт – 20 ("Швидкісний поїзд");
- Майкл Б. Джордан – 15 ("Без жалю");
- Том Круз – 13 ("Топ Ґан: Меверік");
- Кіану Рівз – 12-14 ("Матриця 4");
- Кріс Пайн – 11,5 ("Підземелля і дракони");
- Роберт Паттінсон – 3 ("Бетмен").