Від стартаперів до невдах: 5 серіалів, де герої самі створюють собі проблеми

Є серіали, після яких хочеться стати кращою версією себе. А є ті, після яких хочеться просто подивитися, як інші люди роблять усе ще гірше — і видихнути з полегшенням, що це не ваші проблеми. Хтось бореться за мільйони у світі стартапів, хтось воює з сусідами через абсолютно принципове питання, а хтось прокидається знаменитим багатієм, а засинає мешканцем мотелю.

У цій добірці 24 Канал зібрав п’ять комедійних серіалів, де сатира, абсурд, чорний гумор і дуже сумнівні життєві рішення працюють безвідмовно.

"Кремнієва долина"

Жанр: комедія, ситком, сатира

IMDb: 8,5



"Кремнієва долина": дивитись трейлер

Річард Хендрікс — талановитий, але соціально не надто впевнений програміст, який створює революційний алгоритм і вирішує заснувати власну компанію Pied Piper. І ось тут закінчується мрія про красивий стартап та починається справжнє випробування: інвестори, конкуренти, корпоративні акули, гроші й команда, у якій кожен має власне уявлення про те, як зробити все правильно.

Серіал дуже точно висміює світ технологічних стартапів, де всі говорять про інновації, зміну світу та майбутнє людства, а потім пів серії сперечаються через серверну кімнату.

Що кажуть критики: На Metacritic серіал отримав 84/100, а 94% критичних рецензій позитивні. Перший сезон Variety? Ні, навіть The Hollywood Reporter називав пілот "надзвичайно сильним", а Guardian хвалив шоу за точну сатиру на технологічну індустрію.

"Вгамуй свій ентузіазм"

Жанр: ситком, чорна комедія, мок'юментарі

IMDb: 8,8



"Вгамуй свій ентузіазм": дивитись трейлер

Ларрі Девід грає практично самого себе — чоловіка, який просто хоче жити за власними правилами. Ось тільки є маленька проблема: його правила не збігаються з правилами всіх інших людей на планеті.

Парковка, чайові, гості, черга, слова, які хтось сказав не тим тоном, — будь-яка дрібниця в житті Ларрі здатна перетворитися на катастрофу. Причому він майже завжди вважає себе єдиною адекватною людиною в кімнаті.

Що кажуть критики: Критики люблять цей хаос уже понад два десятиліття. Rotten Tomatoes має 92%, а Metacritic — 84/100; понад 90% професійних рецензій позитивні.

"Шіттс Крік"

Жанр: ситком, комедія, сатира

IMDb: 8,5



"Шіттс Крік": дивитись трейлер

Родина Роуз була дуже багатою. Настільки, що вони купили містечко Шіттс Крік просто як жарт. Потім через шахрайство втратили практично все. Залишилося тільки це саме містечко.

Отже, замість розкішного життя — мотель. Замість дизайнерського одягу — дуже сумнівні місцеві магазини. Замість обслуги — необхідність самим вирішувати побутові питання. Для сім'ї, яка до цього не знала, скільки коштує звичайний пакет молока, це, звісно, майже постапокаліпсис.

Що кажуть критики: 93% на Rotten Tomatoes, а фінальний сезон назвали дотепним, теплим і чудовим прощанням із родиною Роуз.

"Жінка в будинку навпроти дівчини у вікні"

Жанр: чорна комедія, сатира, детектив, трилер

IMDb: 6,4



"Жінка в будинку навпроти дівчини у вікні": дивитись трейлер

Анна живе сама, п'є вино, дивиться у вікно і спостерігає за життям сусідів. Здається, нічого особливого. Поки через дорогу не поселяється привабливий чоловік із донькою. А потім Анна бачить убивство.

Чи справді вона його бачила? Чи це алкоголь, травма й дуже активна фантазія? Ось на цьому серіал і будує всю свою гру, паралельно пародіюючи популярні психологічні трилери на кшталт "Дівчини у потягу" та "Жінки у вікні".

Що кажуть критики: вони зустріли шоу прохолодніше, ніж три попередні в цьому списку. На Metacritic воно має 49/100, а Rotten Tomatoes — 53%. Частину оглядачів розважала абсурдна сатира та гра Крістен Белл, інші вважали сюжет надто розтягнутим і заплутаним.

"Парки та зони відпочинку"

Жанр: ситком, мок'юментарі, політична сатира

IMDb: 8,6



"Парки та зони відпочинку": дивитись трейлер

Леслі Ноуп працює в департаменті парків та відпочинку маленького містечка в Індіані. Вона щиро хоче зробити світ кращим. Наприклад, перетворити занедбану яму на парк. Прекрасна мета. Невинна. Майже дитяча.

Тепер додайте чиновницьку бюрократію, байдужих сусідів, дивних колег і начальника Рона Свенсона — державного службовця, який ненавидить державу настільки сильно, що примудряється працювати в ній роками.

Що кажуть критики: вони особливо відзначали його добрий гумор, чудовий ансамбль і розвиток персонажів. Metacritic сьогодні оцінює серіал у 67/100.

А ще маємо ідеальний набір серіалів для вечора, коли хочеться трішки трилеру, злочинів та закручених сюжетів.



