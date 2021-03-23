Стало відомо, хто ще зіграє у "Відьмак 2", зокрема Дікстру та Рієнса

Джерело:The Hollywood Reporter
Стали відомі імені акторів та акторок, які зіграють у 2 сезоні серіалу "Відьмак". Деякі імена вже були відомі раніше завдяки фансайтам. Але їх вперше підтвердили офіційно.
Ось нові актори і офіційні імена їхніх персонажів. Однак описи героїв взяті з книг та ігор, тож в серіалі вони можуть змінитися.
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Всі деталі сюжету поки що невідомі. Після повідомлень про смерть Йенніфер у битві при Соддені, Геральт з Рівії привезе Циріллу в найбезпечніше місце, яке він знає – будинок його дитинства Каер Морхен. Королі, ельфи, люди і демони континенту прагнуть до панування, тож на Циріллу розпочинається полювання.
Але Геральт повинен захистити дівчину від чогось значно небезпечнішого – таємничої сили, якою вона володіє. Герой розкриватиме все більше таємниць. А допоможуть йому в цьому наставник Весемир і жриця Неннеке.
Відомий раніше акторський склад "Відьмак 2":
Точна дата прем'єри поки що не відома. Але другий сезон планують випустити до кінця 2021 року.