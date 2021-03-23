Стало відомо, хто ще зіграє у "Відьмак 2", зокрема Дікстру та Рієнса

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Джерело:

The Hollywood Reporter

Стали відомі імені акторів та акторок, які зіграють у 2 сезоні серіалу "Відьмак". Деякі імена вже були відомі раніше завдяки фансайтам. Але їх вперше підтвердили офіційно.

Ось нові актори і офіційні імена їхніх персонажів. Однак описи героїв взяті з книг та ігор, тож в серіалі вони можуть змінитися.

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Нові актори у серіалі "Відьмак 2"

  • Аджоа Андох в ролі Неннеке. У книгах вона жриця Мелітеле і глава Храму Мелітеле.
  • Ліз Карр в ролі Фенн. Фенн була партнером юридичної фірми й детективного агентства в Доріані.
  • Саймон Келлоу в ролі Кодрінгера та партнера Фенн.
  • Грем МакТавіш в ролі Дейкстри. Він був майстром шпигунства і главою спецзагону королівства Реданії.
  • Кріс Фултон в ролі Ріенса. Маг, якому було доручено знайти Циріллу після того, як вона зникла під час різанини в Цинтрі.
  • Кессі Клер в ролі Філіппи Ейльхарт. Вона радниця Короля Реданії Візіміра II і лідерка Ложі Чарівниць. Раніше про участь акторки в проєкті повідомляли фанатські сайти, але це вперше, коли її кастинг був підтверджений Netflix.
  • Кевін Дойл в ролі Баліана. Раніше про цей кастинг повідомлялося лише на фан-сайтах, його вперше офіційно підтвердили. Дойл зіграє роль нового персонажа.

Що відомо про сюжет 2 сезону "Відьмак"

Всі деталі сюжету поки що невідомі. Після повідомлень про смерть Йенніфер у битві при Соддені, Геральт з Рівії привезе Циріллу в найбезпечніше місце, яке він знає – будинок його дитинства Каер Морхен. Королі, ельфи, люди і демони континенту прагнуть до панування, тож на Циріллу розпочинається полювання.

Але Геральт повинен захистити дівчину від чогось значно небезпечнішого – таємничої сили, якою вона володіє. Герой розкриватиме все більше таємниць. А допоможуть йому в цьому наставник Весемир і жриця Неннеке.

Відомий раніше акторський склад "Відьмак 2":

  • Генрі Кавілл;
  • Аня Челотра;
  • Фрейя Аллен;
  • Кім Бодніа;
  • Джої Беті;
  • Крістофер Хівью;
  • Пол Булліон;
  • Ясен Атор;
  • Агнес Борн;
  • Аїша Фаб'єн Росс.

Точна дата прем'єри поки що не відома. Але другий сезон планують випустити до кінця 2021 року.