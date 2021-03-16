У мережу злили моторошні фото зі зйомок "Відьмака 2"

Джерело:Redanian Intelligence
Зйомки 2 сезону "Відьмака" добігають до завершення. Відтак у ЗМІ розмістили досить моторошні фото, зроблені з виконавицею ролі Цирілли.
Відомо, що саме дівчинка і її потужна сила, здатна знищити все довкола, опиняться у центрі сюжету. Тому й не дивно, що на ексклюзивних кадрах можна побачити молоду актрису Фрею Аллан, яка зіграла Циріллу.
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Поки Відьмак буде розплутувати історію походження дару княжної, сама дівчина страждатиме від нічних жахіть. Їх автори серіалу Netflix покажуть у багряних тонах, що додаватиме моторошності. Окрім цього, у жахіттях Цирілли з'явиться загадкова людина у плащі.
Те, що кадри взяті зі зйомок 2 сезону "Відьмака", підтверджують захисні маски, які носить знімальна група. Водночас хто ця загадкова постать на фото і як вона доповнить захопливий сюжет – глядачі дізнаються невдовзі.
Кадри зі зйомок серіалу "Відьмак 2" / Фото Redanian Intelligence
Після шаленого успіху дебютного сезону "Відьмака" у Netflix вирішили не закривати проєкт. Зйомки нових серій стартували у лютому 2020 року, однак через пандемію коронавірусу відтермінували на пів року. Тільки у серпні роботу над 2 сезоном "Відьмака" відновили і з перебоями у графіку автори стрічки продовжують роботу.
Поки всіх деталей сюжету не розкривають. Однак відомо, що Геральт з Рівії привезе Циріллу до табору Відьмаків. Він буде переконаний, що Йенніфер померла у битві при Соддені, а тому зосередиться на тому, щоб виконати своє призначення і врятувати дівчинку. Коли всі вступлять у боротьбу за владу та полюватимуть на могутню Циріллу, Геральт буде дізнаватись все більше таємниць про її сили. А допоможе йому в цьому наставник Весемир і жриця Неннеке, яка свого часу замінила головному герою маму.
Головні ролі у серіалі "Відьмак 2" отримали:
Наразі точної дати прем'єри не називають. Водночас автори проєкту вже анонсували, що підготували для глядачів чимало сюрпризів. Зокрема, головні герої постануть у нових костюмах.