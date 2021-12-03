Відьмак 2 сезон: Netflix оприлюднив дубльований путівник для новачків по епічному світу

Стрімінгова платформа Netflix провела подію, присвячену майбутній прем'єрі 2-го сезону серіалу "Відьмак" / The Witcher. У рамках двогодинного стріму творці серіалу показали спеціальний "Путівник для новачка" по світу епічного серіалу.

Відеогід спрямований допомогти новачкам швидко увійти в курс справи. Відео допоможе й тим, хто не бачив першого сезону та не читав книг Анджея Сапковського, але й нагадає попередні події серіалу для знавців та шанувальників перед прем'єрою.

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Нагадаємо, що продовження історії про пригоди відьмака Ґеральта з Рівії, чарівниці Єнніфер з Венгерберга, та Цирі можна буде побачити вже 17 грудня 2021 року.

Важливо, що "Путівник для новачка" по світу серіалу можна переглянути з офіційним дубляжем українською мовою.

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Актори другого сезону "Відьмака"

Генрі Кавіл (Ґеральт),

Аня Чалотра (Єнніфер),

Фрейя Аллан (Цирілла),

Джої Беті (Лютік),

Аджоа Андо,

Кріс Фултон ("Бріджертони"),

Кім Бодні ("Вбиваючи Єву"),

Кессі Клер ("Про чудовий новий світ"),

Ліз Карр ("Безмовний свідок"),

Ґрехем Мактавіш ("Чужоземець"),

Кевін Дойл ("Абатство Даунтон"),

Саймон Келлов ("Чотири весілля та похорони").