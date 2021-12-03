Відьмак 2 сезон: Netflix оприлюднив дубльований путівник для новачків по епічному світу

3 грудня 2021 , 15:05
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Джерело:

24 канал

Стрімінгова платформа Netflix провела подію, присвячену майбутній прем'єрі 2-го сезону серіалу "Відьмак" / The Witcher. У рамках двогодинного стріму творці серіалу показали спеціальний "Путівник для новачка" по світу епічного серіалу.

Відеогід спрямований допомогти новачкам швидко увійти в курс справи. Відео допоможе й тим, хто не бачив першого сезону та не читав книг Анджея Сапковського, але й нагадає попередні події серіалу для знавців та шанувальників перед прем'єрою. 

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Нагадаємо, що продовження історії про пригоди відьмака Ґеральта з Рівії, чарівниці Єнніфер з Венгерберга, та Цирі можна буде побачити вже 17 грудня 2021 року.

Важливо, що "Путівник для новачка" по світу серіалу можна переглянути з офіційним дубляжем українською мовою.

"Відьмак" 2 сезон, путівник новачка: дивіться відео 

 

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Актори другого сезону "Відьмака"

  • Генрі Кавіл (Ґеральт),
  • Аня Чалотра (Єнніфер),
  • Фрейя Аллан (Цирілла),
  • Джої Беті (Лютік),
  • Аджоа Андо,
  • Кріс Фултон ("Бріджертони"),
  • Кім Бодні ("Вбиваючи Єву"),
  • Кессі Клер ("Про чудовий новий світ"),
  • Ліз Карр ("Безмовний свідок"),
  • Ґрехем Мактавіш ("Чужоземець"),
  • Кевін Дойл ("Абатство Даунтон"),
  • Саймон Келлов ("Чотири весілля та похорони").
Автор: Богдана Ткачук