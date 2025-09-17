У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці про дату прем'єри, нових акторів та несподіванки, які засмутили прихильників. До речі, раніше ми пояснили, чому українці обурені тизером 4 сезону "Відьмака".

Рекомендуємо Ідеальний серіал на Netflix з захопливим сюжетом, який став фаворитом українських глядачів

Що відомо про прем'єру 4 сезону "Відьмака"?

Прем'єра четвертого сезону серіалу "Відьмак" відбудеться 30 жовтня. 14 вересня у мережі нарешті вийшов довгоочікуваний тизер, який засмутив деяких глядачів. Шквал критики стався через те, що у четвертому сезоні замінили головного героя, якого грав Генрі Кавілл. Актор виснажився важкими знімальними змінами, які тривали по 12 годин, тому вирішив покинути акторський склад четвертого сезону. Тепер роль головного героя втілить Ліам Гемсворт.

Ми не робимо копію Кавілла. Ліам принесе власну енергію, зберігши дух персонажа Сапковського,

– сказала шоуранерка серіалу.

"Відьмак": дивіться онлайн тизер 4 сезону

Відомо, що у четвертому сезоні буде вісім епізодів. Він орієнтуватиметься на події з 4 книги зі Всесвіту Анджея Сапковського під назвою "Хрещення вогнем". Четвертий сезон стане передостаннім. П'ята частина буде фіналом цієї історії.

До своїх ролей повернуться такі актори: Аня Чалотра (Йенніфер), Фрея Аллан (Цірі), Джої Бейті (Яск'єр), Мімі Ндівені (Фрінґілья) та Міранда Річардсон (Тіссая).

Що відомо про нових акторів серіалу "Відьмак"?

Окрім Ліама Гемсворта, у серіалі з'явиться ще декілька нових акторів. Ось деякі з них:

Джеймс П’юрфой зіграє роль підступного шпигуна Скеллена, радника імператора

Денні Вудберн втілить гнома Золтана Хівая.

Лоренс Фішберн буде вампіром-цілителем Регіса

Шарлто Коплі ми побачимо, як мисливця на відьмаків Лео Бонгарт

Що варто знати про серіал "Відьмак"?