"Відьмак" 4 сезон: що відомо про серіал та чому його розкритикували
- 4 сезон "Відьмака" від Netflix отримав змішані відгуки через відхилення від оригіналу і новаторські ідеї.
- До акторського складу приєдналися нові актори, а також повернулися багато знайомих облич, що виконують ключові ролі.
Продовження культової історії "Відьмака" вийшло наприкінці жовтня на платформі Netflix. 4 сезон отримав змішані відгуки, адже далеко не всі глядачі оцінили ідеї творців.
Сьогодні 24 Канал розповість усе, що відомо про 4-й сезон "Відьмака": актори, трейлер, відгуки, сюжет та інші деталі.
"Відьмак" 4 сезон – акторський склад і де дивитись
Очевидно, що у продовженні знявся Ліам Гемсворт, однак до стрічки доєднались і нові актори.
Серед них:
- Джеймс П'юрфой у ролі Скеллена – шпигуна та придворного радника імператора;
- Денні Вудберн у ролі гнома-воїна Золтана Хівая;
- Лоренс Фішберн у ролі вампіра Регіса;
- Шарлто Коплі у ролі жорстокого мисливця за головами Лео Бонгарта.
Та до своїх ролей повернулись й інші актори:
- Аня Чалотра продовжила грати роль хороброї Єнніфер;
- Фрея Аллан залишилась принцесою Ціріллою або ж просто Цірі, якій призначено володіти загадковими магічними силами;
- Джої Бейті залишилась у ролі Любистка або ж Яскіра, який став близьким другом Геральта;
- Мімі Ндівені відіграла сильну чаклунку Фрінґілью;
- Міранда Річардсон у ролі суворої та дисциплінованої Тіссаї.
Також до своїх ролей повернулись Ларс Міккельсен (Стрегобор), Анна Шаффер (Трісс), Махеш Джаду (Вільгефорц) та інші.
Коли напередодні прем'єри вийшов трейлер 4 сезону "Відьмака", то глядачі писали, що цей серіал більше ніщо не врятує. Публіці не сподобались новаторські ідеї, а найчастіше люди цікавились чому автори не наблизили серіал до оригіналу.
Прем'єра передостаннього сезону "Відьмака" відбулась на стримінговій платформі Netflix. Усього вийшло 8 епізодів, тривалість яких становить 48–60 хвилин.
Сюжет 4 сезону "Відьмака"
Цей сезон орієнтується на події з четвертої книги всесвіту Анджея Сапковського під назвою "Хрещення вогнем".
Після шокуючих подій, що змінили Континент у фіналі третього сезону, Ґеральт змушений відкинути свій нейтралітет, щоб знайти викрадену Цірі, а розлучені герої подорожують охопленими війною землями.
Цірі тим часом приєднується до банди молодих злочинців, відомих як "Щури", що штовхає її на шлях жорстокості та втрати ідеалів. А відьма разом з іншими чародійками намагається відновити зруйновану Раду та знайти своє місце у політичних інтригах, які розривають Північні королівства та Імперію Нільфгаард.
Нагадаємо, що наступний сезон – 5, стане останнім у цій історії.
Чому глядачі незадоволені 4 сезоном "Відьмака"?
Коли вийшов трейлер, то глядачі звернули увагу, що автори змінили головного героя – замість Генрі Кевілла роль Ґеральта отримав Ліам Гемсворт. Чимала частина людей критикували, що актор не впорається зі своєю роллю, однак після перегляду всіх серій дехто змінив думку, зауваживши, що Ліам впорався чудово.
Однак дехто продовжував казати, що в нового актора дуже "дешеві" риси обличчя, які не запам'ятовуються.
Як відомо, Генрі Кавіл покинув серіал через виснаження. Він знімався по 12 годин на день, тож не дивно, що за кілька років це його дуже втомило.
Деякі новини з Континенту. Моя подорож як Ґеральта з Рівії була сповнена як монстрів, так і пригод, і, на жаль, я складу свій медальйон і мечі в 4 сезоні,
– повідомив Генрі в інстаграмі.
У вересні 2025 року в інтерв'ю Entertainment Weekly шоуранерка серіалу Лорен Шмідт-Гіссріх сказала, що в Кавілла були плани на інші ролі. "А ми не хочемо тримати когось та змушувати його робити те, чого він не хоче робити. Я думаю, саме тому це рішення виглядало справді симбіотичним", – додала вона.
Ходили чутки, що Генрі міг піти через творчі розбіжності, однак цю інформацію не підтверджував ні актор, ні Netflix, ні команда серіалу.
Та все ж у публіки залишились претензії щодо сюжету, мовляв, він надто далеко від оригінальної історії. Також нагадаємо, що коли починала створювати "Відьмака", то спершу це мав бути фільм, а не серіал.