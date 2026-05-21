"Відьмак" 4 сезон: що відомо про серіал та чому його розкритикували

Продовження культової історії "Відьмака" вийшло наприкінці жовтня на платформі Netflix. 4 сезон отримав змішані відгуки, адже далеко не всі глядачі оцінили ідеї творців.

Сьогодні 24 Канал розповість усе, що відомо про 4-й сезон "Відьмака": актори, трейлер, відгуки, сюжет та інші деталі. Тому вмощуйтесь зручніше, адже буде про що почитати.

"Відьмак" 4 сезон – акторський склад і де дивитись

Очевидно, що у продовженні знявся Ліам Гемсворт, однак до стрічки доєднались і нові актори.

Серед них:

Джеймс П'юрфой у ролі Скеллена – шпигуна та придворного радника імператора;

– шпигуна та придворного радника імператора; Денні Вудберн у ролі гнома-воїна Золтана Хівая ;

; Лоренс Фішберн у ролі вампіра Регіса ;

; Шарлто Коплі у ролі жорстокого мисливця за головами Лео Бонгарта.

Та до своїх ролей повернулись й інші актори:

Аня Чалотра продовжила грати роль хороброї Єнніфер ;

; Фрея Аллан залишилась принцесою Ціріллою або ж просто Цірі, якій призначено володіти загадковими магічними силами;

або ж просто Цірі, якій призначено володіти загадковими магічними силами; Джої Бейті залишилась у ролі Любистка або ж Яскіра, який став близьким другом Геральта;

або ж Яскіра, який став близьким другом Геральта; Мімі Ндівені відіграла сильну чаклунку Фрінґілью ;

; Міранда Річардсон у ролі суворої та дисциплінованої Тіссаї.

Також до своїх ролей повернулись Ларс Міккельсен (Стрегобор), Анна Шаффер (Трісс), Махеш Джаду (Вільгефорц) та інші.

Коли напередодні прем'єри вийшов трейлер 4 сезону "Відьмака", то глядачі писали, що цей серіал більше ніщо не врятує. Публіці не сподобались новаторські ідеї, а найчастіше люди цікавились чому автори не наблизили серіал до оригіналу.

"Відьмак": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

Прем'єра передостаннього сезону "Відьмака" відбулась на стримінговій платформі Netflix. Усього вийшло 8 епізодів, тривалість яких становить 48–60 хвилин.

Сюжет 4 сезону "Відьмака"

Цей сезон орієнтується на події з четвертої книги всесвіту Анджея Сапковського під назвою "Хрещення вогнем".

Після шокуючих подій, що змінили Континент у фіналі третього сезону, Ґеральт змушений відкинути свій нейтралітет, щоб знайти викрадену Цірі, а розлучені герої подорожують охопленими війною землями.

Цірі тим часом приєднується до банди молодих злочинців, відомих як "Щури", що штовхає її на шлях жорстокості та втрати ідеалів. А відьма разом з іншими чародійками намагається відновити зруйновану Раду та знайти своє місце у політичних інтригах, які розривають Північні королівства та Імперію Нільфгаард.