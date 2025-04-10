Заручники образу: 4 знамениті актори, які стали популярними лише завдяки одній ролі

Деякі актори стали настільки тісно асоціюватися з одним персонажем, що їх складно уявити в іншому образі. Їхні герої набули культового статусу, як і самі актори. Та не всім вдається повторити такий самий успіх за свою кар'єру.

Кіно 24 розповість про те, які світові знаменитостями стали заручниками однієї ролі. Але це доказ того, що ці актори змогли зробити свого персонажа живим, глибоким і реалістичним.

До слова Знаменитий Віллем Дефо заспівав українську народну пісню у новому фільмі: що це за стрічка

Елайджа Вуд – "Володар перснів"

Трилогія "Володар перснів" одна з найкращих та найпопулярніших серед фільмів у цьому жанрі за всю історію. Це вдала адаптація епічної пригодницької саги.

У центрі цієї історії – Елайджа Вуд, який зіграв головного героя – гобіта та спадкоємця Єдиного Персня Фродо Беґінза. Окрім цієї трилогії, актор не мав суттєвіших появ у кіно. Хоч його робота над роллю зробила актора одним з найважливіших для фанів "Володаря перснів".



Елайджа Вуд / Кадр з фільму

Маколей Калкін – "Сам удома"

Чимало акторів розпочали свою кар'єру ще в дитинстві, але нікому не доводилося опинитися у центрі уваги так, як це було з Маколеєм Калкіним.

Роль Кевіна Маккалістера зробила його одним з найпопулярніших дитячих акторів у 90-х. У дорослому віці Маколею не вдається повторити цей успіх, хоч "Сам удома" залишається однією з найулюбленіших новорічних комедій.



Маколей Калкін / Кадр з фільму

Деніел Редкліфф – "Гаррі Поттер"

Фільмографія Деніела Редкліффа – довга та визначна. Він став зіркою фільмів "Жінка в чорному, "Віктор Франкенштейн", "Стволи Акімбо". Та в головах багатьох актор надовго залишиться "хлопчиком, що вижив". Адже саме роль Гаррі Поттера принесла йому шалену популярність на весь світ.



Деніел Редкліфф / Кадр з фільму

Джим Парсонс – "Теорія великого вибуху"

Джим Парсонс – один з найвідоміших акторів у світі. Та для більшості кіноманів він залишатиметься відомим лише завдяки ролі Шелдона Купера в "Теорії великого вибуху". Цей ситком – один з найвідоміших сучасних комедійних серіалів. Джиму Парсонсу вдалося втілити одного з найунікальніших і найсмішніших персонажів на телебаченні.



Джим Парсонс / Кадр з серіалу