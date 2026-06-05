Де зараз Віктор Жданов, який зіграв роль Омелька у легендарному серіалі "Спіймати Кайдаша"

Ви точно неодноразово бачили цього актора як у фільмах і серіалах, так і на театральній сцені. Однак однією з найвідоміших його ролей став Омелько Кайдаш в українському серіалі "Спіймати Кайдаша".

Віктор Жданов по праву вважається одним із найкращих українських акторів театру та кіно. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз артист, чим займається та як йому довелося двічі розпочинати життя на новому місці.

Радимо Трапився прецедент, – зірка "Тихої Нави" пояснила, у чому секрет шаленого успіху серіалу

Де зараз і як живе український актор Віктор Жданов?

На життєвому шляху Віктора Жданова випало чимало випробувань. Він народився на Херсонщині та свого часу працював у місцевому театрі ляльок. Згодом актор приєднався до трупи Донецького національного академічного українського музично-драматичного театру. Проте через російську агресію Жданову двічі довелося ставати переселенцем.

Читайте також Роль у фільмі "Сірі бджоли" та продовження історії Кайдашів: інтерв'ю з Віктором Ждановим

Уперше він залишив Донецьк після початку війни у 2014 році, а вдруге був змушений виїхати з рідної Херсонщини до Києва після повномасштабного вторгнення Росії. Попри це актор зумів знайти відчуття дому в столиці та продовжив будувати кар'єру в театрі й кіно.

У мене немає думок повернутися. Я приїздив на Херсонщину, де я виріс, навчався, там нібито моя батьківщина, але мені там некомфортно. Я не знаю, чому. Мені комфортно тут, у Києві. Це сталося не відразу, а в останні три-чотири роки. Мене тут оточують люди, яких я хочу бачити, з якими хочу спілкуватися, мене запрошують на інтерв'ю,

– говорив Віктор в інтерв'ю Телеканалу ДІМ.

У творчому доробку Віктора Жданова – десятки яскравих ролей. Глядачам він відомий не лише за серіалом "Спіймати Кайдаша", а й за фільмами "Кіборги", "Захар Беркут", "Чорний Ворон", "Сірі бджоли", а також багатьма іншими роботами в кіно та на телебаченні.

Сьогодні Віктор Жданов продовжує активно працювати на сцені та зніматися в кіно. Він є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. У цьому ж театрі працюють його колишня дружина Олена Хохлаткіна та їхня донька Оксана Жданова. Олену Хохлаткіну глядачі можуть знати за роллю в серіалі "Кава з кардамоном. Сила землі".

В інтерв'ю виданню ТиКиїв Жданов розповідав, у яких виставах його можна побачити.

У виставах "Тартюф" та "Арлезіанка" Дмитра Богомазова. І ще у виставі "Земля" за Ольгою Кобилянською, "Крум" та Intermezzo на малій сцені. Поки що в мене не дуже багато ролей. Тут дається взнаки і мій вік, і те, що я лише другий рік у цьому театрі,

– ділився артист.

Розлучення і особисте життя актора

В особистому житті Віктора Жданова також відбулися зміни. У 2022 році він розлучився зі своєю дружиною, з якою був разом протягом 20 років. Вони пройшли через два переїзди та багато інших сімейних випробувань. За словами Жданова, розмову про розлучення ініціював він, проте процес пройшов без скандалів, і до сьогодні вони зберігають величезну повагу одне до одного.



Віктор Жданов з донькою і ексдружиною / Фото з соцмереж

Актор наголосив, що не пішов до іншої жінки, а просто вирішив, що кожному з них варто рухатися далі окремо, з повагою один до одного. Цікаво, що офіційно вони досі не розлучені.

Віктор Жданов – Омелько із серіалу "Спіймати Кайдаша"

У серіалі "Спіймати Кайдаша" Віктор Жданов зіграв одну з ключових ролей – він став головою родини. Актор втілив образ Омелька Кайдаша, батька Карпа та Лавріна.

Його персонаж – сільський чоловік, працьовитий, але через численні проблеми та життєві труднощі часто шукає розраду в чарці. При цьому він щиро любить свою родину і готовий робити все, аби вони були щасливі.

Разом із Ждановим у серіалі зіграли Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Григорій Бакланов та Ірина Мак.