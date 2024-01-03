Екскохана Тараса Цимбалюка вперше стане мамою: миловидне відео

Вікторія Варлей – українська акторка, ексучасниця шоу "Холостяк" потішила прихильників чудовою новиною. Вона чекає первістка.

Дівчина опублікувала відео, в якому відкрила таємницю, що вже перебуває на пізніх стадіях вагітності. Слід відзначити, що протягом тривалого часу вона приховувала своє цікаве положення. Дізнайтесь в матеріалі, що ще сказала Вікторія про свій особливий період.

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Вікторія Варлей стане мамою вперше

Українська акторка зізналась, що протягом вагітності набрала 20 кілограмів, тож її фігура уже не така струнка, як це було раніше, утім, це не зрівняється з відчуттям щастя, яке зараз переповнює Вікторію. Ймовірно, незабаром дівчина уже зустрінеться зі своїм малюком, стать якого вона наразі тримає в секреті.

Це мої улюблені Reels за 2023 рік. Спасибі всім підписникам, хто весь цей час не помічав мої +20 кг. Ви найкращі,

– підписала ролик Вікторія.

Підписники одразу відреагували на щасливу новину та привітали акторку. Ось, що вони написали:

"А всі казали: "Скільки можна бути самою?" Просто не було тієї людини поруч, з'явився той, на кого так довго чекала – тепер життя щасливе. І байдуже, коли те щастя прийшло, бо на все свій час."

"Як приємно побачити гарні новини, щиро рада за вас!"

"Вітаю від щирого серця, я навіть не здогадалась би."

"Яке відео!! До мурах просто!"

"Вау! Вітаю! Оце ви конспіратор!"

"Прекрасно виглядаєте, як завжди! Я помітила зміни вашого стану три місяці тому."

Вікторія Варлей: що відомо про українську акторку

Актриса, відома своєю роллю у фільмі "Суперкопи", Вікторія Варлей, була учасницею шоу "Холостяк", де головним героєм був Алекс Топольський. Утім, на порозі фіналу дівчина самостійно прийняла рішення залишити проєкт. Також відомо, що раніше у Вікторії були романтичні зв'язки з українським актором Тарасом Цимбалюком.

Вона вирушила до США, де зустріла свого коханого, на ім'я Петро. Він дещо старший за Вікторію, і в нього є діти від попереднього шлюбу. Однак це не заважає їм бути неймовірно щасливими разом. Пара одружилась та зовсім скоро стануть батьками.