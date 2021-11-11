Новий трейлер перезапуску "Пліткарки": проблеми сучасних підлітків під пісню Аріани Ґранде

Стримінгова платформа HBO Max показав новий трейлер перезапуску "Пліткарки". Прем'єра другої частини першого сезону відбудеться 25 листопада 2021 року.

Шоуранером нової "Пліткарки" виступає Джошуа Шварц, який разом із Стефані Севідж розробив історію, засновану на серії романів Сесилі фон Цигезар.

Чим інтригує трейлер нової "Пліткарки"

У нових епізодах продовження першого сезону серіалу глядачі поринуть у деталі любовних трикутників героїв шоу — сестер Джуліан, Зої, Отто, а також Емілі та її бісексуальних хлопців Макса та Акі. як завжди, Пліткарка дізнається про таємниці персонажів і деякі навіть розкриє.

Шість епізодів серіалу заплановано на період від листопаду до грудня. Очікується, що фінал сезону з’явиться саме перед Новим роком. Цікаво, що для трейлера автори серіалу використали у саундтреку пісню відомої американської співачки Аріани Ґранде – 7 Rings, яка є кавером на оригінальний саундтрек різдвяного класичного американського фільму "Звуки музики".

"Пліткарка" 2021: дивіться трейлер другої частини першого сезону

Сюжет перезапуску "Пліткарки"

Сюжет оновленого шоу присвячений висвітленню проблем життя підлітків із елітного кварталу Нью-Йорка — Верхнього Іст-Сайду. І кожен з них має свої особливі таємниці. У серіалі зосереджують увагу на впливі соціальних мереж. Варто згадати також, що у проєкту є вікове обмеження, адже автори вирішили показати життя підлітків без прикрас – з використанням нецензурної лексики та еротичних сцен.

Нагадаємо, що у проєкті знімаються