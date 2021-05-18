Вийшов загадковий трейлер мінісеріалу "Втрачений символ" за романом Дена Брауна

Стрімінговий сервіс Peacock показав трейлер мінісеріалу "Втрачений символ", знятого за романом американського письменника Дена Брауна. З трейлеру зрозуміло, як Роберт Ленґдон береться за розкриття своєї першої справи.

Сюжет фільму "Втрачений символ"

Детективний трилер "Втрачений символ" є екранізацією однойменного твору, написаного Деном Брауном у 2009 році. Роман мав феноменальний успіх – із 6-мільйонного тиражу чверть книг було розкуплено у перший же день продажів. Роботи щодо адаптації тексту для сценарію проводилися ще у 2013 році. Після успіху двох картин, за сюжетом романів Брауна, планувалося екранізувати саме цю. Натомість тоді вирішили зняти фільм "Інферно".

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Події в серіалі відбуваються у Вашингтоні. Професор Гарвардського Університету Роберт Ленгдон, спеціаліст з релігійних символів, приїздить до свого товариша та наставника Пітера Соломона. Подорож стає небезпечною, коли головний герой усвідомлює, навіщо його насправді сюди покликали. Пітер Соломон зник – його утримує у заручниках незнайомий нікому злочинець. У фільмі Ленгдон повинен розкрити глобальну змову і звільнити свого викраденого вчителя.

Актори фільму "Втрачений символ"

Ешлі Цукерман – Ленгдон;

Валори Каррі;

Сумалі Монтано;

Рік Гонсалес;

Едвард Джон Іззард.

стали автори “Американської історії жахів”який зняв “Код Да Вінчі” та “Ангели й демони”.

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"Втрачений символ" 2022: дивіться трейлер