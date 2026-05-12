Коли відбудеться довгоочікувана прем'єра третього сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади"
- Прем'єра третього сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади" відбудеться 11 листопада 2026 року на платформі Amazon Prime Video.
- Зйомки завершилися у грудні минулого року, а серед нових акторів з'явиться Джеймі Кемпбелл Бовер.
Уже восени 2026 року прихильники знову зможуть зануритися у світ серіалу "Володар перснів: Персні влади". Адже вже стало відомо, коли відбудеться прем'єра нових епізодів.
Про це повідомили на сайті Amazon News.
Коли прем'єра 3-го сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади"?
Раніше у мережі писали, що 3-ій сезон має вийти в другій половині цього року. Про це повідомляло видання Hollywood Reporter із посиланням на інсайдерів.
Так, прем'єра третього сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади" відбудеться 11 листопада 2026 року. Нові епізоди вийдуть на платформі Amazon Prime Video.
У мережі вже показали перший кадр із нового сезону, який представили під час щорічної презентації Amazon Upfront.
Темний Лорд прагне створити Єдиний Перстень, який дасть йому перевагу, необхідну для перемоги у війні, і можливість підкорити народи своїй волі, щоб нарешті правити всім Середзем'ям,
– написали в синопсисі.
У синопсисі йдеться, що цього разу сюжет здійснить стрибок у часі, а події розгортатимуться у розпал війни між ельфами та Сауроном.
Зйомки 3-го сезону серіалу: що варто знати про продовження?
Зйомки сезону тривали лише чотири місяці та завершилися ще торік у грудні.
До своїх ролей повернуться Морвет Кларк, Чарлі Віккерс та Деніел Вейман.
Серед нових акторів – Джеймі Кемпбелл Бовер, який зіграв Векну у серіалі "Дивні дива". Яку саме роль він виконає у серіалі "Володар перснів: Персні влади", наразі невідомо. Втім, за чутками, актор може зіграти лицаря шляхетного походження.