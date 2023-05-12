На фронті загинув Володимир Чорний – художник-декоратор фільму "Памфір"

В боях за Україну загинув Володимир Чорний. Він був українським митцем та художником-декоратором фільму "Памфір".

Володимир Чорний загинув 9 травня о 5 ранку. Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці фільму "Памфір" у фейсбуці.

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На війні загинув Володимир Чорний

Все, що ви бачили у кадрі стрічки було створено також і руками Володимира. Він був абсолютно відданий своїй справі, талановитий, невтомний та люблячий. Від усієї команди фільму висловлюємо співчуття коханій та усій родині. Вічна пам’ять Герою!

– написали його колеги.

Сімейна драма "Памфір" – історія про хорошого сім'янина, який, проходячи випробування долі, звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Події у стрічці відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки. Більше про стрічку читайте за посиланням

Кохана художника Олена Білецька повідомила, що Володимир пішов захищати Україну як доброволець: "Ти став Супервоїном. Ходив сам на позиції. Проводив по найнебезпечніших місцях військових, смаляв по ворогу, витягав поранених побратимів з поля бою, та добре заливав лою за комір росіянам. Звільняв наші міста".

Режисер "Памфіра" Дмитро Сухолиткий-Собчук також написав у фейсбуці: "Немає слів. Спочивай Володимир Чорний. Ти був один з самих надійних людей. Як сказав твій колега, в пам'яті залишиться тільки хороше. В пам'яті про тебе, тільки світлі моменти. Герою Слава".



Володимир Чорний / Фото з фейсбуку Олени Білецької

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув український режисер Андрій Максименко. Він був бійцем добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Андрій Максименко із позивним "Режисер".

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, колегам та побратимам загиблого. Вічна пам'ять Герою!