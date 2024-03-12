Це не забута історія, – головний герой "20 днів у Маріуполі" пригадав початок війни в окупації

Володимир Нікулін – головний герой фільму "20 днів у Маріуполі", який переміг у номінації "Найкращий документальний фільм" на Оскар-2024. Він пригадав про те, яким був початок війни в окупованому Маріуполі.

Окрім того, Володимир пригадав знайомство з командою журналістів фільму "20 днів у Маріуполі". А також розказав про те, чим займався в місті на початку великого вторгнення.

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Володимир Нікулін розповів про початок війни в Маріуполі

Поліцейський зізнався, що усі його колеги приїжджали у місто, знаючи, що їх очікує там. Однак усі були готові боротися і працювати для України.

Поліцейські приїжджали, розуміючи, що це таке. Усі спеціально приїжджали і працювали у в місті, яке було в облозі,

– розповів Нікулін.

Він розповів, чим доводилось займатись у той час. Тоді поліцейські виконували усі можливі ролі для того, аби лише допомогти людям у Маріуполі у тій ситуації, в якій вони опинились.

Я розвозив продукти, допомогу по бомбосховищах. На вулицях ми дивилися і виявляли мародерів. Реагували на інші події, робили все, що можна було, щоб допомогти людям в такій ситуації,

– каже Володимир.

Розповідь Володимира Нікуліна: дивіться відео

Як поліцейський познайомився із командою фільму "20 днів у Маріуполі"

9 березня 2022 року Володимир Нікулін познайомився із журналістами "20 днів у Маріуполі". Це сталося біля розбомбленого пологового будинку. Поліцейський зізнається, вони зрозуміли одне одного за секунди. І вже тоді він для себе вирішив, що зобов'язаний їм допомогти.

Я розумів що в такому місці міжнародні журналісти потребують допомогу в будь-якому випадку,

– пригадав Володимир.

Таким чином, команда, яка створила фільм "20 днів у Маріуполі", завжди була поруч із поліцейськими. Згодом Володимир навіть допомагав їм публікувати жахливі кадри з Маріуполя, оскільки у нього був доступ до Інтернету.

Це мотивувало нас, що це не забута історія, що люди бачать. І те, що Маріуполь чинить супротив. Особливе відчуття людини, яка знаходиться в облозі, яка намагається там чинити супротив. Ми раділи кожному нашому успіху. Це були такі наші маленькі перемоги, у кожного з нас була надія,

– розповів Нікулін.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Поліцейський зізнається, тоді у Маріуполі усі мали надію і саме це їх врятувало, тому світ зміг побачити стрічку "20 днів у Маріуполі". Володимир сподівається, що цей фільм буде нагадувати про нашу країну і про трагедію наших міст, а особливо події в Маріуполі, які були на початку цієї страшної війни.