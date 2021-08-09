Скандал із Володимиром Талашком: у яких фільмах знімався актор і що про нього відомо
Джерело:24 канал
Український актор 75-річний Володимир Талашко потрапив у скандал. Його звинуватили в сексуальних домаганнях зі студентками та абітурієнтками Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Що ми знаємо про зірку та його фільмографію – читайте на Кіно 24.
Сьогодні Володимир Талашко – народний артист України. Викладає і є художнім керівником у дикторів-тележурналістів в університеті імені Карпенка-Карого.
До теми 75-річного Володимира Талашка з Карпенка-Карого звинуватили в домаганнях до студенток
Що відомо про творче життя та фільмографію актора
- Дебют зірки відбувся ще в дитинстві, коли він декламував вірші перед шахтарями – батьковими колегами;
- Відомо, що родина була проти акторської кар’єри, тому спершу він навчався в гірничому технікумі. Там же прочитав вірш Шевченка "Минають дні, минають ночі". Його помітив режисер Донецького музично-драматичного театру й забрав до себе;
- Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого;
- Понад 20 років грав у Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі;
- У кіно – з 1979 року. Тоді й отримав звання "Заслуженого артиста ССР", а 2002 року – "Народного артиста України".
В бій ідуть лише "старі", 1973
Визнання Володимир Талашко отримав завдяки фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть лише "старі" у 1973 році. У радянській стрічці він зіграв старшого лейтенанта Сергія Скворцова.
"У бій ідуть лише "старі", Згадати все 2019: дивіться відео
Коли людина посміхнулася, 1973
Фільм зображає події трагедії, коли а автокатастрофі загинули льотчик Роман і стюардеса Ольга. Володимир Талашко зіграв роль радиста.
"Коли людина посміхнулася" 1973: дивіться фільм
Таємниці Святого Юра, 1982
Фільм ґрунтується на реальних історичних фактах Першої світової війни. Події відбуваються в Галичині. Головна роль Ореста належала акторові Талашко.
Володимир Талашко / Фото Кіноріум
Вперед, за скарбами гетьмана!, 1993
Колись давно український гетьман Іван Полуботок відіслав скарби у британський банк. ВІн сподівався на те, що, коли Україна позбудеться ярма, золото допоможе народу. Актор Володимир Талашко в цьому фільмі перевтілився у Фелікса Дзержинського.
Вперед, за скарбами гетьмана! 1993: дивіться фільм
Ще більше фільмів, у яких знімався Володимир Талашко:
- "Юркові світанки" – Олександр;
- "Біле коло" – Шлейхерт;
- "Як гартувалась сталь" – Окунєв;
- "Капітан Немо" – Нед Ленд;
- "Дума про Ковпака" – Іван Тризна;
- "Народжена революцією" – Басаргін;
- "Дочка командора" – майор Біда;
- "Яка у вас посмішка" – Олексій;
- "Якщо ворог не здається…" – Русанов;
- "На вістрі меча" – Петлюра;
- "Марина" – російський офіцер;
- "Чекайте на зв'язкового" – Беляєв;
- "Пароль знали двоє" – Дягтеренко;
- "Обережно! Червона ртуть!" – Анатоль Іванович Тополь;
- "Під знаком Скорпіона" – Фелікс Дзержинський;
- "Ленін у вогненному кільці" – Фелікс Дзержинський.
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Що відомо про секс-скандал за участі Володимира Талашко
- Про домагання актора у фейсбуку розповів Богдан Панкрухін. Сценарист зібрав історії студенток і абітурієнток Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, яких домагався Володимир Талашко;
- Розповіли, що зірка "В бій ідуть лише старі" понад 20 років працює за однією й тією ж схемою – запрошує дівчат у гості, начебто на репетиції, а насправді – фотографує їх оголеними і пропонує інтим;
- Яніна Соколова прокоментувала скандал із Талашком, адже сама закінчила Карпенка-Карого. Вона заявила, що до студенток домагається не лише він. "Ректор вишу знає про все це й мовчазною згодою фактично покриває. За цей час він не зробив нічого, аби цей процес зупинити", – доповнила журналістка;
- Мінкульт відреагував на ситуацію, яка склалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого: "Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці по відношенню до колишніх студенток. Ми негайно ініціюємо службове розслідування. Закликаємо керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів.