Вони залишаються в Україні: як українські актори та режисери боронять нашу державу

Сьогодні кожен робить не тільки те, що вміє найкраще. Кожен з нас допомагає ЗСУ, воює на своєму фронті та намагається бути корисним. Чим займаються українські знаменитості – читайте на Кіно 24.

За словами актора Слави Бабенкова, зараз кожна українська знаменитість мала великий шанс виїхати з країни в Європу, США чи Велику Британію, щоб там розвивати свою кар’єру. Однак, вони вибрали залишатися в Україні й допомагати тут, на своїй землі.

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Вони залишаються в Україні й роблять не те, в чому вони найкращі (маємо на увазі творчість), а те, в чому вони корисні – реальні щоденні вчинки,

– повідомила компанія Film.ua.

Які зірки вступили до лав тероборони

У складі тероборони наші міста захищають:

режисери Ахтем Сеітаблаєв, Олег Сєнцов та Михайло Іллєнко;

актори Олексій Тритенко, Сергій Стрельников, Олег Іваниця, Андрій Федінчик, Юрій Ткач, Михайло Кукуюк, Сергій Журавльов, Серж Авакян, Павло Алдошин, Володимир Ращук та інші;

хореограф Дмитро Дікусар;

музикант та актор дубляжу Олег Фагот Михайлюта.

Героїзм на щоденній основі – це про них! З такими крутими людьми ми переможемо!,

– повідомила компанія Film.ua.

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Українські знаменитості волонтерять

Ірма Вітовська допомагає біженцям і фондам;

допомагає біженцям і фондам; Богдан Рубан будує укріплення;

будує укріплення; Ірина Веренич-Островська готує їжу для воїнів;

готує їжу для воїнів; Слава Бабенков волонтерить, як він жартує, — розвантажує "ковбаску для наших захисників";

волонтерить, як він жартує, — розвантажує "ковбаску для наших захисників"; Ада Миколаївна Роговцева готує їжу та пере речі для бійців тероборони;

готує їжу та пере речі для бійців тероборони; Артем Позняк водить вантажівку;

водить вантажівку; Вікторія Клєщенко-Пилипчук робить джгути з автошин;

робить джгути з автошин; Оператор Сергій Михальчук фільмує війну у найнебезпечніших точках Києва;

фільмує війну у найнебезпечніших точках Києва; Дизайнер Костя Омеля , чиї речі носить навіть Тільда Свінтон, плете сітки для армії;

, чиї речі носить навіть Тільда Свінтон, плете сітки для армії; Продюсер Андрій Ризванюк рятує, вивозить і годує людей у Києві;

рятує, вивозить і годує людей у Києві; Актор Карен Варданян дав прихисток у своєму домі вже вісьмом українським родинам, які виїхали з зони бойових дій.

Якщо ви пропустили Волонтерю в хаті: перу хлопцям білизну і годую їх, – Ада Роговцева розповіла про допомогу бійцям

Українські культурні діячі захищають батьківщину / Фото з фейсбуку Film.ua.



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