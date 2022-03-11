Вони залишаються в Україні: як українські актори та режисери боронять нашу державу
Джерело:фейсбук Film.ua
Сьогодні кожен робить не тільки те, що вміє найкраще. Кожен з нас допомагає ЗСУ, воює на своєму фронті та намагається бути корисним. Чим займаються українські знаменитості – читайте на Кіно 24.
За словами актора Слави Бабенкова, зараз кожна українська знаменитість мала великий шанс виїхати з країни в Європу, США чи Велику Британію, щоб там розвивати свою кар’єру. Однак, вони вибрали залишатися в Україні й допомагати тут, на своїй землі.
До теми Опустіть залізну завісу навколо Росії, – українські кінодіячі хочуть повної ізоляції ворога
Вони залишаються в Україні й роблять не те, в чому вони найкращі (маємо на увазі творчість), а те, в чому вони корисні – реальні щоденні вчинки,
– повідомила компанія Film.ua.
Які зірки вступили до лав тероборони
У складі тероборони наші міста захищають:
- режисери Ахтем Сеітаблаєв, Олег Сєнцов та Михайло Іллєнко;
- актори Олексій Тритенко, Сергій Стрельников, Олег Іваниця, Андрій Федінчик, Юрій Ткач, Михайло Кукуюк, Сергій Журавльов, Серж Авакян, Павло Алдошин, Володимир Ращук та інші;
- хореограф Дмитро Дікусар;
- музикант та актор дубляжу Олег Фагот Михайлюта.
Героїзм на щоденній основі – це про них! З такими крутими людьми ми переможемо!,
– повідомила компанія Film.ua.
Читайте також Український кінорежисер Михайло Іллєнко вступив до лав тероборони: промовисте фото
Українські знаменитості волонтерять
- Ірма Вітовська допомагає біженцям і фондам;
- Богдан Рубан будує укріплення;
- Ірина Веренич-Островська готує їжу для воїнів;
- Слава Бабенков волонтерить, як він жартує, — розвантажує "ковбаску для наших захисників";
- Ада Миколаївна Роговцева готує їжу та пере речі для бійців тероборони;
- Артем Позняк водить вантажівку;
- Вікторія Клєщенко-Пилипчук робить джгути з автошин;
- Оператор Сергій Михальчук фільмує війну у найнебезпечніших точках Києва;
- Дизайнер Костя Омеля, чиї речі носить навіть Тільда Свінтон, плете сітки для армії;
- Продюсер Андрій Ризванюк рятує, вивозить і годує людей у Києві;
- Актор Карен Варданян дав прихисток у своєму домі вже вісьмом українським родинам, які виїхали з зони бойових дій.
Якщо ви пропустили Волонтерю в хаті: перу хлопцям білизну і годую їх, – Ада Роговцева розповіла про допомогу бійцям
Українські культурні діячі захищають батьківщину / Фото з фейсбуку Film.ua.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Вас може зацікавити – інтерв’ю 24 каналу з Олегом Сенцовим: дивіться відео