Найпопулярніша корейська дорама 2025 року, яку дивляться українці на Netflix
- Корейська дорама "Всесвітній потоп" стала однією з найпопулярніших на Netflix в Україні, займаючи четверте місце серед фільмів за тиждень.
- Сюжет розгортається навколо людей, які намагаються вижити під час катастрофічної повені, а акторська гра, зокрема головної героїні, отримала високу оцінку.
Якщо ви в пошуках цікавого фільму для вечірнього перегляду, у нас є для вас чудова рекомендація. Це корейська дорама, яка занурить вас у світ фантастики та пригод.
Стрічка під назвою "Всесвітній потоп" вийшла 19 листопада 2025 року. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та переваги цього фільму.
Дивіться також "Бріджертони" і не тільки: 5 найочікуваніших серіалів 2026 року
Що відомо про корейську драму "Всесвітній потоп"?
Ця південнокорейська дорама стала однією з найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix серед українських глядачів. Зокрема, вона посіла четверте місце у списку найпопулярніших фільмів за тиждень. До речі, у цьому ж рейтингу опинилися одразу три українські стрічки – "Батьківські збори", "Антарктида" та "Потяг у 31 грудня".
Сюжет фільму розгортається навколо людей, які опиняються у смертельній пастці. Річ у тім, що планету Земля накриває потужна катастрофа – жахлива повінь. Величезний багатоквартирний будинок стрімко затоплюється водою, а мешканці намагаються врятуватися.
"Всесвітній потоп": дивіться онлайн трейлер фільму
Коли життя опиняється на межі, кожен починає боротися за виживання, керуючись інстинктом самозбереження та готовністю йти на все, аби залишитися живим.
У фільмі відзначають сильну акторську гру, зокрема виконання головної героїні. Ролі зіграли Кім Да Мі, Пак Хе Су, Кім Ку На, Лі Дон Чан, Кім Сун Кюн і Кім Бу Нам.
Стрічка тримає в напрузі до останньої хвилини, тож якщо ви фанат саме таких історій, вам точно варто звернути на неї увагу.
До речі, Українців підкорює перезапуск культової горор-франшизи, яка вийшла у кінотеатрах. Подробиці – за посиланням.
Які ще фільми дивляться українці на Netflix?
Не лише ця корейська дорама стала однією з найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix. Українські глядачі також обирають чимало інших різножанрових фільмів, які можна переглянути вже сьогодні. Серед них такі:
- "Прокинься, покійнику. Ножі наголо",
- "Батьківські збори",
- "Антарктида",
- "Грінч",
- "Сімейка Крудс: Нова ера",
- "Мій таємний Санта",
- "Убивство в Монако" та інші.
Не гайте часу – обирайте стрічку для перегляду та не забудьте приготувати попкорн, щоб ваш кіносеанс був ще солодшим.