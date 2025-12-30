Найпопулярніша корейська дорама 2025 року, яку дивляться українці на Netflix

Якщо ви в пошуках цікавого фільму для вечірнього перегляду, у нас є для вас чудова рекомендація. Це корейська дорама, яка занурить вас у світ фантастики та пригод.

Стрічка під назвою "Всесвітній потоп" вийшла 19 листопада 2025 року. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та переваги цього фільму.

Що відомо про корейську драму "Всесвітній потоп"?

Ця південнокорейська дорама стала однією з найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix серед українських глядачів. Зокрема, вона посіла четверте місце у списку найпопулярніших фільмів за тиждень. До речі, у цьому ж рейтингу опинилися одразу три українські стрічки – "Батьківські збори", "Антарктида" та "Потяг у 31 грудня".

Сюжет фільму розгортається навколо людей, які опиняються у смертельній пастці. Річ у тім, що планету Земля накриває потужна катастрофа – жахлива повінь. Величезний багатоквартирний будинок стрімко затоплюється водою, а мешканці намагаються врятуватися.

"Всесвітній потоп": дивіться онлайн трейлер фільму

Коли життя опиняється на межі, кожен починає боротися за виживання, керуючись інстинктом самозбереження та готовністю йти на все, аби залишитися живим.

У фільмі відзначають сильну акторську гру, зокрема виконання головної героїні. Ролі зіграли Кім Да Мі, Пак Хе Су, Кім Ку На, Лі Дон Чан, Кім Сун Кюн і Кім Бу Нам.

Стрічка тримає в напрузі до останньої хвилини, тож якщо ви фанат саме таких історій, вам точно варто звернути на неї увагу.

Які ще фільми дивляться українці на Netflix?

Не лише ця корейська дорама стала однією з найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix. Українські глядачі також обирають чимало інших різножанрових фільмів, які можна переглянути вже сьогодні. Серед них такі:

"Прокинься, покійнику. Ножі наголо",

"Батьківські збори",

"Антарктида",

"Грінч",

"Сімейка Крудс: Нова ера",

"Мій таємний Санта",

"Убивство в Монако" та інші.

Не гайте часу – обирайте стрічку для перегляду та не забудьте приготувати попкорн, щоб ваш кіносеанс був ще солодшим.