Шокуючі видіння страшних убивств: мережу нажахав трейлер хорору від режисера "Пили"

В мережі з’явився дубльований трейлер фільму жахів "Втілення зла" (Malignant). Це остання робота творця кіновсесвіту "Закляття" Джеймса Вана ("Аквамен", "Форсаж 7", "Пила"). Цей оригінальний фільм жахів знаменує повернення режисера до своїх коренів. Прем’єру очікуємо 9 вересня 2021 року.

Хорор "Втілення зла" грунтується на однойменному романі Джеймста Вана. Права на його екранізацію придбала студія 20th Century Fox. Виробництво фільму почали ще у 2019 році. З мови оригіналу назва стрічки – Malignant – дослівно перекладається як "злоякісний", це слово застосовують для позначення ракових пухлин.

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Композитором стрічки став Джозеф Бішара (дилогія "Закляття"), а сценарій написали Інгрід Бісу та Джеймс Ван.

Що нам показали в трейлері?

В ролику жінка на ім’я Медісон постійно страждає жахливими сновидіннями, в яких вона бачить страшні вбивства. Її стан погіршується, коли вона розуміє, що ті сни – це і є жахлива реальність.

"Втілення зла" 2021: дивіться трейлер

Акторський склад

Аннабелль Волліс;

Медді Хассон;

Джордж Янг;

Міколь Вайт;

Джейк Ейбел;

Інгрід Бісу.



Постер до фільму жахів "Втілення зла" / Фото Кіноманія