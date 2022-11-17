Warner Bros заборонила показ "Гаррі Поттера" та "Аквамена" на російських телеканалах

Warner Bros. заборонила транслювати свій контент у Росії. Компанія прийняла таке рішення попри те, що ліцензійна угода діє щонайменше до середини 2024 року.

Warner Bros. вимагає зупинити показ фільмів телеканалам холдингу "Національна медіа-група". Про це повідомило російське видання "Бюллетень кинопрокатчика", інформує 24 канал.

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Warner Bros. заборонила транслювати свій контент у Росії

До холдингу НМГ входять телеканали СТС, РЕН ТВ, "Домашній" та "П'ятий". Також холдинг обслуговує кабельне телебачення, зокрема ViP Comedy, TV1000 Action, Da Vinci та інші. Лідерами трансляції булитакі фільми:

"Ліга справедливості",

"Аквамен",

"Диво-жінка",

"Гаррі Поттер".

Відомо, що ліцензійна угода між голлівудською компанією і російськими телеканалами діє щонайменше до середини 2024 року. Але Warner Bros. рішення прийняла зараз.

Раніше ми повідомляли, що Disney готується повністю припинити діяльність у Росії. Компанія також припинила випуск нових фільмів у Росії та призупинила ліцензування проєктів для відеосервісів.