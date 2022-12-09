"Не всі ниточки розплутані": чого очікувати від 2 сезону "Венздей" і які актори повернуться

Ймовірно, що творці серіалу "Венздей" продовжать епічну історію на другий сезон. Що ми знаємо про це сьогодні та хто з акторів повернеться – читайте на Кіно 24.

Фанати з нетерпінням чекають на 2 сезон "Венздей". З усім тим сценаристи серіалу натякають, що продовження мало б більше розкрити Венздей як персонажку, і, що на 2 сезоні історія не закінчиться. Тож приготуйтеся до великої подорожі світом сімейки Аддамс!

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"Венздей" був одним із найочікуваніших серіалів 2022 року. Цьому сприяв той факт, що Тім Бертон, який дебютував з "Венздей" на телебаченні як режисер, був залучений у проєкті також в якості продюсера. А коли Netflix показав перший образ Дженни Ортеги в похмурому вбрані Венздей Аддамс – це ще більше зацікавило фанатів.

З 23 до 27 листопада він зібрав найбільшу кількість годин переглядів у всьому світі став улюбленим у 93 країнах. Шоу продовжує залишатися лідером у рейтинговому списку серіалів Netflix на початку грудня.

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Сюжет серіалу

За сюжетом першого сезону, у дівчини-аутсайдера Венздей є важливі завдання – розібратися із жахливою серією вбивств і розгадати надприродну таємницю, в яку були вплутані її батьки 25 років тому. Втім, ситуацію буде ускладнювати навчання в академії, на тлі дружби та кохання.

На сьогодні немає офіційних даних, що серіал продовжать на 2 сезон, але є припущення, адже перший сезон закінчився великим кліфгенгером. У фінальній сцені Венздей дописує свою історію і ставить знак питання після слів The End. А також, їдучи в машині, отримує анонімне повідомлення на телефон, який їй подарував Ксав’є: "Я спостерігаю за тобою".

Мій найперший переслідувач. Ці вимушені канікули буду цікавішими, ніж я гадала. В моєму романі не всі ниточки розплутані. Не на всі питання є відповіді. Таємниці досі ховаються в темних закутках Єрихона. Може Лорел Гейтс і Тайлер – пішаки у більшій грі? Сьогодні це переслідувач, а завтра вже ворог?

– говорить Венздей у фіналі серіалу.



"Венздей" 8 серія / Скриншот зі серіалу

Водночас Ксав’є сподівається, що у другому сезоні він стане для Венздей чимось більшим, аніж просто другом.

Що Тайлер робитиме далі

У фінальній сцені ми побачили, як Тайлера в ланцюгах перевозили до в'язниці суворого режиму чи психіатричну лікарню. Однак, перш ніж вирушити в дорогу, Тайлер перетворився в монстра, своєрідного Гайда, змусивши глядачів припустити, що він убив усіх озброєних охоронців.

Чи буде Тайлер на волі й без свого господаря більш небезпечним? Чи спробує він виправдатись? Чи знову сіятиме хаос серед учнів Nevermore? Дізнаємося у продовженні.



"Венздей" 8 серія / Скриншот зі серіалу

Хто стане наступним директором Nevermore

Після смерті Лариси Вімс Академія Nevermore залишилася без директора. Також існує вкрай обмежене коло кандидатів, які могли б обійняти цю посаду. Можливо, компетентна Мортисія Аддамс зможе взяти на себе управління Nevermore – Академії, в якій раніше навчалася? Хоча, можемо підозрювати, що Венздей зробить все можливе, аби не допустити цього. А якщо це все ж станеться – то дівчина намагатиметься прибрати свою матір з посади, що призведе до катастрофічних наслідків.

Що буде з Лорел

У фінальних серіях з’ясувалося, що Мерилін є тією Лорел, яка й стала господинею Тайлера. Вона маніпулювала підлітком, перетворюючи його на Гайда. До того ж змогла воскресити Джеремі Крекстоуна, але завдяки Венздей та Б’янці, він зазнав поразки.

Плани Лорел зараз зірвані, але якщо у 2 сезоні Тайлер прийде їй на допомогу, то у них знову виникне ідея зруйнувати Nevermore.

Крістіна Річчі у ролі Мерилін / Netflix

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Чи приєднається Пагслі (брат Венздей) до Nevermore

Поки що неясно, але ймовірність є. Якщо Мортисія стане директоркою Академії, то Пагслі є усі шанси навчатися у її стінах.

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Хто повернеться до своїх ролей у 2 сезоні "Венздей"

Очікується, що у разі продовження, Дженна Ортега повторить свою роль Венздей разом з рештою членів сім'ї Аддамс, включаючи Кетрін Зету-Джонс в ролі Мортисії Аддамс та Луїса Гузмана, який зіграв Гомеса Аддамс відповідно.

Попри трагічний кінець у першому сезоні, Гвендолін Крісті натякнула, що вона також може повернутися як директорка Вімс. "Ми ж не бачили, як її закопали в землю?", – сказала вона.

Крім того, шоуранери Альфред Гоф і Майлз Міллар сказали Variety, що двері відчинені для повернення Тайлера Галпіна (якого грає Гантер Двейн). До того ж в інтерв'ю TVLine вони поділилися, що хотіли б включити ще більше персонажів сімейки Аддамс у другому сезоні.

Персонаж Крістіни Річчі, Мерилін Торнхілл, вона ж Лорел, зазнала поразки, але ми точно не знаємо, яка її остаточна доля. Це означає, що актриса може повернутися, щоб повторити свою роль.

Акторський склад "Венздей" / The Hollywood Reporter