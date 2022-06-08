Я знав, що маю дідуся з України, – Шрайбер про українське походження та візит до Львова

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, актор, режисер та співзасновник фундації Bluecheck Ukraine Лієв Шрайбер не часто спостерігав за Україною. Однак війна все змінила. Зараз він один з голлівудських акторів з українським корінням, який активно підтримує українців.

У 2005 році Шрайбер створив фільм про Україну. В інтерв’ю виданню "Голос Америки" актор розповів, що причинною цього проєкту стало зацікавлення у його походженні. Про те, як він вперше їхав в Україну під час виробництва стрічки та про підтримку України зараз – читайте далі.

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Лієв Шрайбер, який має українське коріння, підтримує Україну

"У мене є певне походження. Але я не відчував цього усвідомлення"

У розмові з журналісткою Шрайбер зізнався: "Я знав, що маю дідуся з України". Однак, за його словами, він ніколи не розповідав історію України чи свою власну історію.

Тому я написав сценарій про молодого американця, який їде до України, аби дізнатися, як це – бути українцем,

– сказав він.

Як повідомив Шрайбер, він сам тоді відвідав Україну та чудово провів час: "Був трохи в Києві, в Одесі. Я також подорожував південною Україною у пошуках села, звідки був мій дідусь. Але так його і не знайшов".

Тоді хороший друг Лієва написав оповідання "Все ясно", яке опублікувало видання The New Yorker. Пізніше він вирішив адаптувати цю історію у фільмі.

У мене є певне походження. Але я не відчував цього усвідомлення. Але я хотів дізнатися, що означає бути українцем. Поїздка тоді була чудовою. Мені сподобалося там (в Україні, – Кіно 24) знімати. Люди до мене були дуже добрими. Але тоді я про це багато не думав,

– поділився режисер.

"Все ясно": дивіться трейлер фільму

"Вони думали, що я українець": як друзі Шрайбера підтримали Україну

Шрайбер наголосив: "Коли розпочалася війна, усі мої друзі та колеги почали мені телефонувати, бо хотіли дізнатися, як можна підтримати Україну. Тому що вони думали, що я українець і що я повинен знати. Але я не мав хорошої відповіді".

"Усі думали про UNICEF, Червоний Хрест. Звісно це великі міжнародні благодійні організації. І я вважав, що це найкращий спосіб допомогти. Але потім я поговорив із деякими друзями, які знають значно більше за мене про гуманітарну допомогу, і ми організували BlueChek з головною ідеєю, що люди, які найкраще пристосовані для допомоги українцям, – це самі українці, – Лієв про створення фундації BlueChek.

"Для нас головна ідея полягала в тому, аби люди, які хочуть підтримати Україну, могли це зробити якомога простіше", – доповнив він.

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Вони були готові віддати свої життя, – Лієв про українських захисників

Лієв Шрайбер висловив слова підтримки українським захисникам: "Ці чоловіки прощалися зі своїми сім’ями і йшли на битву, де противник значно переважає їх кількісно та зброєю. Вони йшли для того, аби захистити своє право голосувати за власних лідерів, вирішувати, якою мовою вони хочуть розмовляти та яких свобод вони прагнуть для своїх дітей. Вони були готові віддати свої життя".

Чи втомилися люди в США від війни в Україні

Як сказав Шрайбер, це природа цілодобового новинного циклу. "У цьому як великі переваги, так і недоліки. Я вважаю, що намагатися заповнити 24 години в добу новинами – це має наслідки для концентрації людської уваги. Тому люди забувають, що насправді важливо, що насправді стоїть на кону. Тому що вони дуже швидко перейшли до іншої теми".

"Я хотів зрозуміти, що відбувається на місці": враження від поїздки до Львова

Лієв хотів зрозуміти, що відбувається на місці. Він почав допомагати World Central Kitchen. За словами режисера, це дивовижна організація, яка вірить, що існує глибокий зв’язок між їжею, людством та допомогою.

Спочатку ми побували у Перемишлі, потім у Львові. Ми побачили все, що там роблять люди. Це було для мене дуже сильним та зворушливим. У таких ситуаціях дуже складно говорити про позитивні речі. Проте такі конфлікти водночас показують усе найкраще, що в нас є,

– Шрайбер про допомогу Україні.

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"Війна демонструє усе найкраще в українцях"

"Під час мого короткого перебування в Україні, я відчував, що війна демонструє усе найкраще в українцях. І це те, що ми мали підтримувати, що я мав підтримувати. Я хотів бути частиною цього. Певною мірою як актору, і як людині з постійною кризою ідентичності, мені подобається така сторона своєї особистості. Мені подобається, що українська частина мене, яка надавала підтримку, була сильною, витривалою та сміливою. Я хочу ідентифікувати себе саме з нею", – наголосив він.

"Я маю друзів, які пропонували створити документальні фільми та показати історії"

Шрайбер сказав, що йому вже неодноразово пропонували взяти участь у фільмі, який знімуть про Україну у війні. Він доповнив, що зараз, у гострій фазі війни, найважливіше – це допомогти, не розповідати історій, хіба якщо вони спонукатимуть людей допомагати. Тому його цікавлять більш практичні питання.

Також, як повідомив режисер, у нього є друзі, які хочуть створити документальні фільми та показати історії. "Я вважаю, що показати історії загалом це хороша ідея. Це ще одна ініціатива, про яку ми думаємо у нашій групі. Але це окремо від BlueChek. Бо BlueChek – це насамперед про те, аби налагодити зв’язок між тими, хто надає гуманітарну допомогу і тими, хто її потребує, чи постачає її Україні", – зауважив він.

На запитання журналістки: "Чи переможе Україна", Шрайбер відповів: "Я думаю, що вони переможуть. Я справді так вважаю. Це тільки питання часу.

Ми маємо триматися та продовжувати далі підтримувати. Я вважаю, що ми маємо обстоювати свої гуманістичні цінності та принципи та ідею, що прагнення свободи визначає нас, як людей. Свобода і можливості, – це те, що українці зараз вимагають для себе. І це правильний бік історії, на мою думку,

наголосив Шрайбер.

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