Напередодні Оскара-2023: продюсерка "Памфіра" розповіла, як американці підтримують Україну

Українська делегація прибула в театр "Долбі", де відбувається церемонія нагородження Оскара-2023. Звідти продюсерка фільму "Памфір" Олександра Костіна розповіла, як в Лос-Анджелесі підтримують Україну.

Костіна стала гостею 95-ої церемонії вручення Оскара. Прямо з червоної доріжки премії вона звернулася до українських глядачів.

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Костіна про підтримку України в Лос-Анджелесі

На Оскарі публічно не згадали про війну в Україні, однак кінопродюсерка поділилася, що за лаштунками постійно чує про те, що американці бажають перемоги українському документальному фільму "Будинок зі скалок", а також вірять у перемогу України.

За словами Костіної, у Лос-Анджелесі всюди висять українські прапори. А коли бачать тризуб на паспорті – усміхаються та бажають перемоги.

Сьогодні у Лос-Анджелесі вперше за три дні з'явилося сонце, тож настрій переможний. У місті також можна побачити українські прапори. Коли усі дізнаються, звідки ти – бажають перемоги. Навіть охорона, коли я проходила на хідник, побачила тризуб на паспорті та побажала нам перемоги. І хоча в організаційній комунікації ми не бачимо проявів, але світ з нами,

– сказала Олександра.

Нагадаємо, сьогодні за перемогу в номінації "Найкращий документальний фільм" боротиметься стрічка "Будинок зі скалок". Це вперше український фільм та фільм про Україну номінований на премію Американської кіноакадемії. Чи вдалося стрічці вибороти знамениту статуетку – дізнавайтеся за посиланням.