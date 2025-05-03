Як озвучують поцілунки у кіно: зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" розкрила секрет

Поцілунки на екрані – це не тільки талановита гра акторів, але й майстерний результат акторів дубляжу, які створюють шумові ефекти для фільмів. Фахівці у цій сфері використовують різні техніки, щоб додати сценам реалістичності.

Зірка серіалів "Спіймати Кайдаша", "Ключі від правди", відома акторка кіно й дубляжу Антоніна Хижняк розкрила інтимний секрет дубляжу – як створюють звук поцілунку. Про це пише Кіно 24 з посиланням на тік-ток сторінку акторки.

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Один з найпоширеніших методів того, як озвучити поцілунок у кіно – цілувати власну руку. Антоніна Хижняк продемонструвала на власному прикладі, як це відбувається.

Акторка цілує тильний бік долоні, щоб отримати характерний звук. Цей прийом дозволяє контролювати ритм чи інтенсивність, щоб адаптувати звук до конкретної сцени.

Як озвучують поцілунки в кіно: Антоніна Хижняк розкрила секрет у відео

Ця проста техніка значно впливає на те, як глядач сприймає сцену на екрані. Реалістичний звук підсилює емоційний ефект і робить події, що відбуваються в кіно, більш переконливими. Так можна повністю зануритися в атмосферу картини.

Для шанувальників акторки та користувачів мережі це відео стало цікавим і пізнавальним. Під роликом написали безліч коментарів. Багато хто пожартував з приводу такої техніки озвучування.

"Як ви розвинули любов до себе? – Дубляж";

"Ой, це ж я 14 лютого";

"Мінітренінг – як полюбити себе";

"Антоніно, ви наш український талант";

"Це могла бути хороша реклама антибактеріального мила";

"Ви крута, дякую, що генеруєте український контент".

Нагадаємо, Антоніна Хижняк – акторка театру, кіно й дубляжу. Її голосом в українському дубляжі говорять В українському дубляжі її голосом говорять акторки Дейзі Рідлі ("Зоряні війни", "Вбивство у східному експресі") й Алісія Вікандер ("Розкрадачка гробниць: Лара Крофт"), герої інших фільмів, мультфільмів і серіалів.

Першим фільмом, який озвучила акторка, були "Люди Ікс" 2011 року. Її героїня – Янгол. Загалом Антоніна Хижняк озвучила понад 250 фільмів.