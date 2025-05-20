Ви її не впізнаєте: як зараз виглядає онучка Женя зі "Сватів" і що каже про війну

Софія Стеценко – українська акторка, яка зіграла онучку Женю у відомому серіалі "Свати". Зараз вона вже далеко не шестирічна дитина, якою була під час зйомок, а 22-річна молода дівчина зі сформованими поглядами та власним життєвим досвідом.

У матеріалі Кіно 24 ми покажемо, як сьогодні виглядає Софія, чим займається та яку позицію висловлює щодо російсько-української війни.

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Де зараз і як виглядає Софія Стеценко, яка зіграла Женю у "Сватах"

Відомо, що після початку повномасштабної війни в Україні актори серіалу "Свати" розділилися на два табори. Дехто з них підтримує російську пропаганду, війну та смерті, які несуть окупанти на українські землі. Водночас інші актори відкрито підтримують Україну та прагнуть якнайшвидшого завершення війни.

На початку повномасштабної війни в Україні в пропагандистських групах поширювалися фейки про те, нібито Софія Стеценко зрадила Україну й переїхала до Москви. Однак сама акторка категорично спростувала ці чутки.

Вона наголосила, що про жоден переїзд до Москви не може бути й мови, адже це місто їй абсолютно чуже й неприйнятне. Софія відкрито засуджує брехню про війну в Україні, яку поширюють окремі медіа.

Софія Стеценко належить до тих, хто з перших днів не мовчав про війну в Україні й підтримував українських військових.

Я хочу, щоб кожен російський солдат, що ступив на нашу землю з метою вбивати й ґвалтувати українців, з метою бомбардувати наші будинки й міста, дуже довго і болісно горів у пеклі. Слава Україні! Путін – х**ло. А мене з Днем народження!

– писала раніше дівчина у соцмережах.

Окрім того, акторка свідомо перейшла на спілкування винятково українською мовою. Ось, як Софія виглядає через 16 років після виходу "Сватів".



Серіал "Свати" / Фото з інстаграму акторки

Наразі відомо, що Софія не веде активне соціальне життя в мережах і вже давно не з'являлася в інформаційному просторі. Вона проживає за кордоном, підтримує Україну, популяризує українську мову і не замовчує правду про війну.

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