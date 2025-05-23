Її не впізнати: як зараз виглядає наймолодша акторка України Єфросинія Мельник

Ви точно знаєте дівчинку Фросю, яка вже в три роки знімалася на одному майданчику з популярними українськими акторами. Єфросинія Мельник народилася в Києві в родині масажиста та бухгалтерки.

Утім, на відміну від своїх батьків, вона проявила хист до творчості. У матеріалі Кіно 24 ми покажемо, як сьогодні виглядає Єфросинія Мельник, скільки їй років і чим вона займається.

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Як зараз виглядає Єфросинія Мельник

Єфросинію Мельник знають ще з трирічного віку завдяки її телевізійному псевдоніму – Фрося. Зараз дівчинці 11 років. Вона живе в Україні, навчається й активно працює.

У 2023 році Єфросинія взяла участь у кількох телевізійних проєктах. Зокрема, її можна побачити в детективній мелодрамі "Коло омани", у серіалі "Сховища", а також у стрічках "Ловець снів" та "Я – Надія".

Окрім акторської діяльності, Єфросинія Мельник розвивається і як телеведуча. Вона вела програми "Погода в Україні та світі від Фросі", "Опитування від Фросі", а також нещодавно давала поради дітям на тему психології в проєкті "Покроково з Фросею".

У своїх соцмережах Єфросинія продовжує ділитися віршами, підтримує благодійні збори, показує повсякденне життя та розповідає про свою діяльність.

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