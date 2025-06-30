Улюбленці мільйонів: як змінились головні героїні легендарного серіалу "Спіймати Кайдаша"
- "Спіймати Кайдаша" – один із найуспішніших українських серіалів з яскравим акторським складом.
- Головні героїні серіалу, такі як Антоніна Хижняк, Дарина Федина та Ірина Мак, продовжують активно працювати в кіно і театрі.
- Дарина Федина активно підтримує захисників України через соціальні мережі, а Ірина Мак працює в Київському театрі драми та комедії.
- Інші акторки, такі як Юлія Врублевська та Христина Федорак, також зіграли у серіалі.
"Спіймати Кайдаша" – це один із найуспішніших українських серіалів. Стрічка отримала позитивні відгуки від глядачів, дехто зазначає, що готовий передивлятись улюблені епізоди знову і знову.
Ця кіноісторія точно не була б такою без яскравого акторського складу. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо про головних героїнь та як акторки змінились з моменту зйомок до сьогодні.
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Антоніна Хижняк
Антоніна Хижняк – справжня харизма цього серіалу. Її фрази стали культовими й розбираються на цитати. Мабуть, усі пам'ятають її репліку:
Курам дала, свиням дала, тільки сину вашому не дала.
Ось як Антоніна Хижняк виглядає сьогодні:
Акторка знімається в топових українських серіалах, зокрема в "Ключах від правди".
Дарина Федина
Дарина Федина зіграла у серіалі "Спіймати Кайдаша" головну роль. Вона втілила Мелашку, дружину молодшого сина Кайдашів, Лавріна.
Мила, скромна та зовсім юна… саме такою вона була у перших епізодах стрічки.
Однак у реальному житті Дарина Федина неабияк вміє проявити свою позицію, зокрема патріотичну. Кожен другий пост в інстаграмі Дарини – це збір для допомоги нашим захисникам. Ось як Дарина Федина виглядає сьогодні:
Ірина Мак
Акторка театру та кіно Ірина Мак також зіграла одну з головних ролей у серіалі "Спіймати Кайдаша". Вона втілила образ Кайдашихи – жінки, яка недолюблює своїх невісток. У реальному житті Ірина є акторкою Київського театру драми та комедії на Лівому березі Дніпра. Вона присвятила своє життя акторству. Ось як Ірина виглядає сьогодні:
Також у стрічці зіграли такі українські акторки, як Юлія Врублевська та Христина Федорак. Щоправда, їхні ролі не були головними. З усім тим, вони також неабияк запам'ятались українському глядачеві.
До речі, ми показали, де зараз акторка, яка зіграла роль Тетяни в легендарному українському серіалі "Спіймати Кайдаша"