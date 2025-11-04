Актор знімається у великій кількості українських стрічок та бере участь у численних театральних постановках. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Остап Ступка, з ким будує стосунки та у яких серіалах знімається.

Де зараз Остап Ступка?

Днями український актор Остап Ступка разом із коханою Маргаритою дав велике інтерв'ю Славі Дьоміну. У розмові він розповів про дитинство та свого легендарного батька, стосунки з молодшою на 35 років обраницею, згадав про ДТП, поділився досвідом роботи з психотерапевтом, прокоментував питання залежності від алкоголю та розповів про заробітки українських акторів.

Інтерв'ю Остапа Ступки: дивіться відео онлайн

Попри те, що після резонансної ДТП багато хто припускав – кар'єра Ступки в Україні може завершитися, актор продовжує активно працювати.

Він знімається у фільмах і серіалах, а також виходить на театральну сцену. Серед останніх прем'єр – комедійний серіал "Сім'я по неділях" та шпигунський детектив "Митець". Крім того, неабияку популярність серед глядачів здобув український серіал "Ключі від правди", де Ступка зіграв разом із Сергієм Стрельниковим та Антоніною Хижняк.

Що відомо про особисте життя актора?

Особисте життя актора теж привертає неабияку увагу. Після чотирьох шлюбів він будує стосунки з театрознавицею Маргаритою Ткач, яка молодша за нього на 35 років.

Пара зізнається, що різниця у віці не впливає на їхнє щастя. Водночас Ступка не поспішає одружуватися вп'яте, і наразі закохані не планують спільних дітей.

Мені потрібна пауза. Маючи за плечима чотири шлюби, я дивився на своїх батьків – вони прожили разом 45 років, один шлюб. І я думав, що в мене буде так само. Але життя вносить свої корективи. Мені комфортно в цій паузі,

– зізнався актор.

У актора вже є троє дітей. Маргарита зазначила, що для неї було важливо налагодити стосунки з його родиною. За її словами, з частиною дітей Ступки їй уже вдалося знайти спільну мову.