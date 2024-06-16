Уже давно не діти: як зараз виглядають улюблені актори з фільму "Гаррі Поттер"
Перший фільм про хлопчика, який вижив, – "Гаррі Поттер і філософський камінь" глядачі побачили на початку 2000-х. Згодом за книгами Джоан Роулінг були зняті й інші частини. Екранізація здобула любов дорослих та дітей по всьому світу. У когось навіть є традиція передивлятися стрічку щороку, наприклад взимку.
Актори фільмів про Гаррі Поттера вже давно не діти. Хоч вони й зберегли дружні стосунки, але тепер живуть своїми життями. Як за стільки років змінилися улюбленці мільйонів, покаже Кіно 24.
Теж цікаво Пройшло понад 20 років: як змінилися актори та акторки культового серіалу "Дівчата Гілмор"
Деніель Редкліфф – Гаррі Поттер
Руперт Ґрінт – Рональд Візлі
Емма Вотсон – Герміона Ґрейнджер
Томас Фелтон – Драко Мелфой
Олівер та Джеймс Фелпс – Джордж та Фред Візлі
Метью Льюїс – Невіл Лонґботом
Про що фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь"
У першій серії фільмів глядачі дізнаються, хто такий Гаррі Поттер. Хлопчик живе у своїх дядька та тітки, однак родичі цьому зовсім не раді. Усе найкраще дістається братові Дадлі. Одного разу Гаррі повідомляють, що він народився у сім'ї, де батьки, яких вбили, володіли магією, тому він також є чарівником. Поттер виступає у Гоґвортську школу, де знаходить нових друзів. Разом з Роном та Герміоною Гаррі постійно потрапляє у якісь пригоди.
"Гаррі Поттер і філософський камінь": дивіться онлайн трейлер фільму
Впевнені, що серед наших читачів знайдеться багато поттероманів. Думаємо, що вам було цікаво подивитися, як змінилися актори, які у фільмі були ще зовсім дітьми. Однак справжні шанувальники впізнають їх і зараз.