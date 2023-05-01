Як змінилися актори серіалу "Секс і місто" через 25 років: фото тоді і зараз
Минуло 25 років з моменту прем’єри культового телесеріалу "Секс і місто" в 1998 році. Шоу, яке розповідає про життя та романтичні ескапади чотирьох жінок Нью-Йорка, миттєво стало хітом і культурним феноменом.
Чотири актриси головних героїнь серіалу – Керрі Бредшоу, Саманти Джонс, Шарлотти Йорк і Міранди Гоббс – стали надзвичайно відомими після прем’єри. Шоу також познайомило нас із деякими харизматичними чоловіками, зокрема Крісом Нотом у ролі загадкового Містера Біга та Джоном Корбеттом у ролі милого Ейдана Шоу, а також Кайлом Маклакланом у ролі першого чоловіка Шарлотти. Тож, чим зараз займаються ці зірки і як вони змінилися за 25 років після прем’єри шоу – дізнавайтеся в матеріалі 24 Каналу.
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Як змінилися актори серіалу "Секс і місто" через 25 років: фото тоді і зараз
Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер продовжує працювати в кіноіндустрії. Після серіалу "Секс і місто", вона знялася у романтичній комедії "Усі дороги ведуть до Риму", а також в серіалі HBO "Розлучення", де виступила й продюсеркою. Зараз актриса працює на зйомках другого сезону шоу "І просто так", продовжує бути іконою моди та підприємцем із власною лінією взуття та брендом ароматів.
Кім Кетролл
Кім Кетролл, яка зіграла відверто сексуальну Саманту Джонс, також продовжила працювати в кіно і на телебаченні. Вона знімалася в серіалі "Розкажи мені казку", а також в ситкомі "Як я зустріла вашого батька". Кетролл також стала захисницею здоров’я жінок і бере участь у кількох благодійних організаціях.
Крістін Девіс
Крістін Девіс зіграла милу і романтичну Шарлотту Йорк. Після серіалу "Секс і місто", зірка знялася у таких проєктах: "Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонений", "Тільки для закоханих", "Подорож 2: Таємничий острів". Сьогодні Девіс проживає в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Улюблене заняття актриси – в’язання.
Синтія Ніксон
Синтія Ніксон, яка зіграла розумну і практичну Міранду Гоббс, також продовжила працювати на телебаченні та в кіно. Вона знімалася у таких фільмах та серіалах: "Ганнібал", "Сестра Ретчед", "Невиліковне Це" тощо. У жовтні 2006 року Ніксон дізналася, що захворіла на рак молочної залози. Після цього вона стала активісткою в русі допомоги жінкам, які страждають хворобою і випустила кілька спеціальних документальних програм для NBC. Ніксон також балотувався на посаду губернатора Нью-Йорка у 2018 році.
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Кріс Нот
Кріс Нот, який зіграв чарівного містера Біга, повторив свою роль у першому сезоні "І просто так". Однак, потім зірку звинуватили у сексуальному насильстві та домаганнях. Через це його звільнили з проєкту "Праведниця" (The Equalizer).
Джон Корбетт
Джон Корбетт зіграв милого і невимушеного Ейдана Шоу. Він також відомий за проєктами: "Сполучені Штати Тари", "Моє велике грецьке весілля 2" і "Хлопчик по сусідству". Сьогодні глядачі з нетерпінням очікують на його повернення у другий сезон "І просто так".
Кайл Маклахлан
Кайл Маклахлан зіграв першого чоловіка Шарлотти, Трея Макдугала. Він також дуже відомий, як спеціальний агент ФБР Дейл Купер з телесеріалу "Твін Пікс". Зараз зірка живе на Манхеттені.