Показали нашу справжню Україну, – відгуки українських зірок на проєкт "Як звучить Одеса"
15 лютого вийшов другий випуск музичного тревел-шоу "Як звучить світ… Україна". Він присвячений колоритному місту Одеса.
Зйомки відбувалися на березі Чорного моря, в Оперному театрі, Музеї звука та інших цікавих локаціях. Випуск переглянули відомі українські зірки та ексклюзивно поділилися своїми враженнями ексклюзивно для 24 Каналу.
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"Як звучить світ... Україна" 2 випуск: що відомо
"Як звучить світ... Україна" – новий формат тревел-шоу, музична подорож. Музикант і композитор Євген Філатов збирає звуки українських міст і створює з них мелодію.
Пляж Ланжерон, одеські дворики, джаз на балконі, музей звуку та, звісно ж, Оперний театр – все це ви відвідаєте разом з Євгеном, щоб побачити та почути, як звучить Одеса,
– коментують творці шоу.
"Як звучить світ... Україна" 2 випуск: дивіться онлайн
Відгуки українських зірок
Тіна Кароль, українська співачка, народна артистка України
Та робота, яку робить Євген, надзвичайно важлива, не кожному під силу, бо я знаю, наскільки він талановитий і розбирається у деталях, в усьому музичному і не тільки. Він – людина, яка реально приносить естетику в кожну пісню, кожний твір, і я бажаю успіхів в такому цікавому проєкті "Як звучить світ… Україна". Одеса – надзвичайне місто, неодноразово там були й з концертами, й так далі. І те, як про це розповів Євген, той шлях творчий, який він провів, це вражає. Я просто у захваті, дякую, бажаю сил, наснаги й процвітання.
Alina Pash, українська співачка, реперка
Знайшла час, аби повноцінно зануритися у проєкт так, як слід, і що я можу сказати, він торкнувся. Євгене, дякую тобі насамперед за тебе, що ти такий багатогранний, і вмієш так скласти все докупи й видати таким результатом, який торкається струмом. Я для себе відкрила Одесу по-новому, тому що насправді бачила місто інакше, і вдячна всій команді взагалі за таку ідею.
Чекаю наступного випуску, дуже цікаво, як будуть звучати інші міста. Трошки не вистачає слів, щоб описати все, що я відчула, це було круто. Робіть далі. Варто додати, що це саме той новий формат, який зможе закохувати наших же людей в наші ж міста, що дуже важливо, і це те, що нам потрібно, саме зараз.
Tayanna, українська співачка
Наталочку, Женічка, я вас вітаю з просто неймовірним проєктом, це так талановито і геніально, у нас такого ніколи не було. Я дивилася із захопленням, кожен звук настільки заворожує, що хочеться, аби такого було у нашій країні більше. Дякую вам дуже за таку працю і за ваше велике серце й душу, за те, що ви з цього боку показали нашу справжню Україну.
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Євген Клопотенко, український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, дослідник української кухні, телеведучий
Я подивився випуск про Одесу, якщо чесно, це дуже глибоко, бо так незвично, коли ти відчуваєш місто через звук, і я дуже чекаю більше серій, хочу подивитися, що з цього вийде, бо це щось абсолютно унікальне і, мабуть, нове для світу. Я не знаю, чи хтось таке робив раніше, одним словом – це круто. Це ще одна сторона нашої багатогранної країни. Дякую за те, що ви робите.
Jamala, українська кримськотатарська співачка, народна артистка України
Дуже хочеться привітати всю команду з проєктом "Як звучить світ… Україна". На мій погляд – це унікальний проєкт, який так нам потрібен. Він і надихає, і виховує, і дає знання, що дуже потрібно нам зараз. Євген, ти в цьому проєкті органічно розкриваєшся для всіх і це абсолютно твоє! Вітання тобі, вітання команді, вітання Наті, ви – супер молодці.
Макс Узол, український тревел-блогер
Дуже потужна та глибока серія, мені, як музиканту, було особливо цікаво заглибитись в неї, побачити, як створюється музика, як здобувається кожен звук. Тому що люди переважно слухають пісню, як готову композицію, цільний шматок, а тут ти розумієш цінність кожного звуку, звідки він береться. Це відео показує життя, воно більше, ніж про музику, більше, ніж про Одесу. Воно про життя, про культуру, про ідентичність.