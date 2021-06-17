"Нереальний КОПець" та "Черкаси": яке кіно подобається українцям за версією SWEET.TV

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV оприлюднив рейтинг найпопулярнішого українського кінопродукту. Які вітчизняні стрічки найчастіше користуються попитом серед українців та який жанр полюбляють більше - читайте на Кіно 24.

Усі фільми та серіали, які увійшли до рейтингу – представлені на сервісі ексклюзивно за абонентську передплату. Переглянути їх можна в інтернеті на сайті SWEET.TV.

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Загальна кількість переглядів фільмів і серіалів, які увійшли до рейтингу, сягнула 700 тисяч.

Розвиток українського кіно – важлива складова нашої культури. Адже саме фільми, що виробляються в країні, стають відображенням ідеї всього народу. Ми у SWEET.TV робимо все від нас залежне, щоб підтримати український кінематограф і допомогти йому стати ще кращим,

– зазначає директор онлайн-кінотеатру Олександр Резунов.

До п'ятірки найпопулярніших фільмів увійшли:

"Нереальний КОПець";

"Сотка";

"DZIDZIO Перший раз";

"Король Данило";

"Захар Беркут".

За інфографікою SWEET.TV, можемо побачити, що великої популярності почали набирати українські серіали. Лише за останні 3 місяці кількість переглядів сягнула понад 400 тисяч. До них віднесли такі серіали:

"Перші ластівки. Z@лежні";

"Бідна Саша";

"Розтин покаже";

"З ким поведешся";

"Метелики" (серіал про Чорнобильську катастрофу).



Рейтинг популярності українського контенту / Інфографіка SWEET.TV

Найпопулярніший жанр українського кіно – комедія

До 5 найпопулярніших гумористичних фільмів, які найбільше переглядають українці, увійшли такі стрічки:

"Нереальний КОПець";

"Сотка";

"DZIDZIO Перший раз";

"Скажене весілля 2";

"Мої думки тихі".

Крім комедій глядачі SWEET.TV також із задоволенням дивляться історичні драми:

"Король Данило";

"Захар Беркут";

"Ціна правди";

"Червоний";

"Тарас. Повернення".



Рейтинг популярності українського контенту за жанрами / Інфографіка SWEET.TV

Окремим пунктом виділили фільми про війну на Донбасі та Крим. Серед тих, що найбільше користуються популярністю:

"Черкаси";

"Донбас";

"Атлантида";

"Кіборги";

"Забуті".

До популярних сімейних пригодницьких фільмів віднесли такі стрічки:

"Казка старого мельника";

"Поліна і таємниця кіностудії";

"Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке";

"Я, ти, він, вона";

"Пригоди S Миколая".



Рейтинг популярності українського контенту за жанрами / Інфографіка SWEET.TV