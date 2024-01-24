10 найпопулярніших фільмів і серіалів Netflix, від яких не можна відірватися
Джерело:Netflix
Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів у різних куточках світу. В Україні кілька тижнів поспіль тримався в лідерах "Берлін", однак тепер він займає друге місце в рейтингу.
А от серед фільмів вже другий тиждень поспіль є беззаперечний лідер – новий бойовик "Зліт".
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Які фільми популярні зараз на Netflix
"Зліт" – це історія про досвідчену команду злодіїв, яка готується до надзвичайно ризикованої справи. Грабіжники планують викрасти золото вартістю 500 мільйонів доларів з літака, який летить на висоті 12 кілометрів.
"Зліт": дивіться онлайн трейлер фільму
Окрім цього зараз в Україні дивляться:
- "Снігова спільнота", 2024 рік;
- "Спостерігач", 2022 рік;
- "Довбуш", 2023 рік;
- "Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;
- "Ілюзія безпеки", 2023 рік;
- "Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню", 2023 рік;
- "Червоне повідомлення", 2021 рік;
- "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
- "Дівчина з Джерсі", 2004 рік.
Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix
Серіали, які зараз дивляться на Netflix
Кілька тижнів поспіль рейтинг серіалів очолював "Берлін" – продовження історії одного з головних героїв "Паперового будинку", однак у період з 15 по 21 січня українці найчастіше переглядали новий трилер "Детектив Форст".
За сюжетом, детектив тимчасово залишається без роботи через нетрадиційні методи розслідування. Тепер, щоб розплутати серію жорстоких убивств, йому доведеться діяти не самостійно, а разом з журналісткою.
"Детектив Форст": дивіться онлайн трейлер серіалу
Окрім цього зараз в Україні дивляться:
- "Берлін", 1 сезон;
- "Паперовий будинок", 1 сезон;
- "Паперовий будинок", 2 сезон;
- "Брати Сунь", 1 сезон;
- "Паперовий будинок", 3 сезон;
- "Паперовий будинок", 4 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Паперовий будинок", 5 сезон;
- "Американське жахіття", 1 сезон.