Вибір редакції: добірка тематичних серіалів на осінь, які вам сподобаються

Осінь у самому розпалі, а значить просто незаконно бодай один вечір не провести на ліжку, закутавшись пледом, а в руках – гарячий напій та щось солодке. Сюди бракує лише однієї деталі – найкращого серіалу.

Естетика Гелловіну повільно поглинає цей жовтень, засипаючи торгові центри та магазини гарбузами, павутиннями й скелетами у вигляді декору. Чому б не піддатися та не увімкнути цікавий серіал з елементами драми, жахів та криміналу? Можливо, це саме те, що потрібно вам цієї осені. Тож далі поділимося списком улюблених серіалів, які хочеться переглядати під ковдрою з чашкою ароматного какао.

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Жахи та трилери для геловінських вечорів

"Американська історія жахів"

Кожен сезон цього серіалу є окремою історією, яка розповідає про щось моторошне й містичне. Водночас можна прослідкувати тонку з'єднувальну лінію між всіма 12 сезонами.

Акторський склад у серіалі заслуговує окремої уваги: тут і Таїсса Фарміга (акторка з українським корінням), Емма Робертс, Сара Полсон, фаворитка багатьох і наша особиста – Джессіка Ленг. Деякі актори змінюються, деякі – залишаються. Леді Гага у 5 сезоні взагалі підкорить кожне серденько, а вже в 12 чекаємо схожого ефекту від Кім Кардашян.

"Американська історія жаху" 12 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"

"Американську історію жахів" ми переглядали кілька разів, тому коли побачили Раяна Мерфі (сценариста) та Евана Пітерса на постері нового серіалу – побігли дивитись. Так, історія Джеффрі Дамера не найприємніша, вона зовсім не містична, а до жаху реальна. Та зверніть увагу, що очевидно не всі сцени є правдивими. Через це рідні жертв Дамера скаржилися на серіал.

Відомо ще й те, що телесеріал – це антологія, його вже продовжили на другий сезон. Він теж розповідатиме про "іншу жахливу постать".

"Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер онлайн

"Ззовні"

Продовжуючи наш список фільмів жахів, у добірку потрапляє серіал з науковою фантастикою. Події відбуваються у містечку в середній частині США, звідки ніяк не можуть виїхати його жителі. Їм докучають жахливі нічні істоти з лісу, який оточує місто – але всі таємниці заховані не там, де їх справді потрібно шукати.

Зі всім цим розбирається харизматичний шериф, новоприбула родина, яка бореться з несподіваними для них обставинами й решта жителів міста.

"Ззовні": дивіться трейлер онлайн

Драми-комедії – трохи сміху не завадить

"Чому жінки вбивають"

Якщо вам здалося, що ми не дивимось нічого окрім жахів, видихайте. Ось менш страхітлива історія, наразі у двох сезонах. На нашу думку, перший вдався краще, але ви можете заперечити після перегляду. У сюжеті показано три часові лінії та один і той самий будинок.

Там живуть жінки, які стикаються з подружньою невірністю своїх чоловіків. Кожна вибудовує хитрий план вбивства. Звучить жорстоко, проте насправді серіал повний цікавих сцен, він підіймає тему домашнього насилля, а ще в ньому є з чого посміятися.

"Чому жінки вбивають": дивіться трейлер онлайн

"Тед Лассо"

Це комедійний серіал, що розповість про Теда Лассо – тренера провінційної команди коледжу з американського футболу. Раптом він стає менеджером англійської команди прем'єр-ліги, хоч і не має для цього достатнього досвіду. Теда Лассо недолюблює ні публіка, ні футболісти.

Упродовж серій та кількох сезонів він завойовує любов своєю щирістю, гумором та оптимізмом. З першого погляду здається, що серіал лише для футбольних фанатиків, але це не так. Він і про бізнес, і про людські труднощі, а ще про сміх.

"Тед Лассо": дивіться трейлер онлайн

"Джинні й Джорджія"

У цьому серіалі показують взаємодію матері та її дітей. Він розповідає нам про 15-річну Джинні Міллер, яка здається мудрішою, ніж її молода мати Джорджія. Жінка переїжджає до Нової Англії, щоб дати дітям краще життя. Вся родина переживає злети й падіння, розставання та возз'єднання, сльози й сміх. Вже вийшло 2 сезони серіалу, а в травні цього року його продовжили ще на 3 і 4 сезон.

"Джинні й Джорджія": дивіться трейлер онлайн

Романтична комедія як вишенька на торті

"Емілі в Парижі"

Якщо осінь та романтика для вас – це майже одне й те саме, то обирайте саме цей серіал. Він розповість про дівчину (яку блискуче зіграла Лілі Коллінз), яка працює в Чикаго. Емілі отримує пропозицію вирушити в Париж замість своєї керівниці. У мальовничій столиці Франції на неї чекає новий колектив, місцева культура, пошук нових друзів і звісно любов.

Поціновувачам такого серіалу ще варто знати й про скандал, що стався через другий сезон. Там з'являється Петрі – киянка, яка краде гроші, має незграбний вигляд і боїться депортації. Після критики компанія зазначила, що уникатиме подібних випадків. Та й загалом стрічку критикували за шаблонність і стереотипи. Хто переможе – атмосфера чи кліше – вирішувати вам.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер онлайн