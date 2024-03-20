Українські фільми, які поцупила Росія: які стрічки вона вкрала

Історія російських крадіжок продовжується вже протягом довгих років. Так, вони крали пісні, півострів, історію, однак це не весь список того, що полюбляють поцупити та привласнити у Росії. Не менш активно там крали та крадуть українське кіно.

Відтак, росіяни показують українські кінострічки на піратських сайтах. Кіно 24 підготував фільми, які безцеремонно вкрали росіяни.

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"Памфір"

Одним із фільмів, що вкрали росіяни, є стрічка "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчук. Він розповів, що росіяни вкрали його фільм та переклали на російську мову. Однак вони абсолютно не зрозуміли суті та сенсу, а тому зміст картини повністю перекручений.

В цьому є один плюс – вони взагалі не зрозуміли діалект, перевернутий зміст навіть елементарних речень. Між нами і нашими культурами прірва!!! Їм нас не зрозуміти.,

– написав режисер у своєму дописі режисер.

Про що фільм

Сюжет фільму розповідає історію родини Леоніда на прізвисько Памфір. Чоловік їздить на заробітки і прагне для своєї сім'ї краще та світле майбутнє. Вдома на нього чекають жінка Олена та син-підліток Назар.

За сюжетом, чоловік повернувся додому. Однак спокою не було, бо він, намагаючись знайти гроші, аби відшкодувати збитки сина та зробити документи, щоб знову поїхати на заробітки, вдається до незаконної діяльності. Тим самим він накликає на себе гнів місцевого кримінального авторитета Морди.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мавка. Лісова пісня"

Росіяни вкрали і український мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Так, в 2023 році вони анонсували показ "Брати Супер Маріо в кіно". Зокрема, продаючи квитки на цю стрічку, вони включили його до переліку послуг, як вони це назвали, "досеансне обслуговування". Власне під цим "обслуговуванням" і мається на увазі показ "Мавка. Лісова пісня."

Відтак "Мавка" стала частиною нової схеми тіньового прокату у Росії. Вони продають квитки на один фільм, та натомість показують інший й називають це "досеансним обслуговуванням",

– йдеться у повідомленні.

На офіційній сторінці фільму у фейсбук творці українського мультфільму відзначили, що у росіян немає доступу до стрічки, і тим більше прав на його дистрибуцію.

Історія мультфільму знайомить глядачів з історією кохання Мавки та Лукаша.

Мавка – чарівна лісова німфа, головним покликанням якої є захист Лісу і його Серця. Лукаш є звичайним хлопцем, який дуже захоплюється музикою. Саме завдяки їй вони і знайомляться з Мавкою та закохуються одне в одного.

Їхній союз і так майже неможливий, проте перепон стає дедалі більше з появою в селі корисливої та могутньої Килини.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Люксембург, Люксембург"

Росіяни нахабно вкрали український фільм "Люксембург, Люксембург", однак зганьбилися жахливим перекладом.

У мережі почали ширитися піратські копії цієї стрічки з російським перекладом. Він викликав неабияку реакцію, оскільки слухати те, що наперекладали росіяни, без сміху просто неможливо.

Під час перекладу кінороботи росіяни не перевіряли, як правильно вимовляються чи перекладаються ті чи інші слова, тому переклад просто таки вражає недолугістю. З цього посміялися не лише актори фільму, а й українські блогери.

Це що виходить, росіяни вкрали наше кіно, щоб подивитися? Мабуть, зовсім все погано,

– зазначила блогерка.

Кінострічка розповідає, як два брати у дорослому віці дізнаються, що їхній батько помирає в Люксембурзі. Один з братів – Коля має намір поїхати до нього. Інший брат – Василь, який попри зовнішню схожість має протилежний характер, вважає зайвим відвідувати того, кого вони фактично не знають. Відтак, він всіляко намагається перешкодити брату поїхати в далеку країну.

Однак згодом все ж Коля впевнюється в своєму рішенні поїхати на зустріч з батьком, до чого з часом дійшов і Василь.

"Люксембург. Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

Росіяни вкрали український фільм для кінофестивалю у Франції

Фільм "Тіні забутих предків" українського режисера Сергія Параджанова внесли до програми Фестивалю російського кіно у Франції. Це викликало шквал обурення, оскільки росіяни вкотре намагаються видати нашу культурну спадщину за свою власність.

Відомо, що, аби уникнути підозри про крадіжку, росіяни перейменували картину Параджанова на "Вогненні коні".

Відтак, посольство в Парижі відреагувало та звернулося до місцевої влади. Вони вказали на спробу незаконного використання культурної спадщини та закликали врегулювати цю ситуацію в інтересах справедливості.