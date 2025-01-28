УКР РУС
28 січня 2025, 12:02
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37 топових українських фільмів та серіалів, які можна подивитись на Netflix

Ольга Паньків
Основні тези
  • За останні три роки кількість українських фільмів і серіалів на Netflix значно зросла.
  • Матеріал містить список з 37 українських кінострічок, доступних на платформі.
  • Ці фільми отримали міжнародне визнання завдяки якісній постановці та глибоким сюжетам.

Останні три роки стали чи не найпліднішими для українського кінематографа, особливо у контексті міжнародних платформ, таких як Netflix. За цей час кількість українських фільмів і серіалів на платформі зросла в рази, і з кожним місяцем з'являються нові стрічки, що привертають увагу глядачів по всьому світу.

Це свідчить про зростання попиту на українське кіно і визнання його на міжнародній арені. Що найцінніше, ці українські твори не лише з'являються в ефірі, а й здобувають велику популярність серед користувачів Netflix.

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Українські фільми та серіали, які є на Netflix

У цьому матеріалі ми зібрали для вас 37 українських кіноісторій, які доступні на платформі. Серед них можна знайти фільми, серіали, мультфільми – як нові, так і старі, але всі вони мають свою унікальну атмосферу та сюжет, який зробив їх фаворитами серед кіноманів.

  • "Буча"
  • "Збори ОСББ"
  • "БожеВільні"
  • "Редакція"
  • "Крашанка"
  • "Яремчук. Незрівнянний світ краси"
  • "Інший Франко"
  • "Памфір"
  • "Я, Побєда і Берлін"
  • "Коза Ностра"
  • "Заборонений"
  • "Мавка. Лісова пісня"
  • "Ми, наші улюбленці та війна"
  • "20 днів у Маріуполі"
  • "Довбуш"
  • "Щедрик"
  • "Смак свободи"
  • "І будуть люди"
  • "Козаки. Абсолютно брехлива історія"
  • "Жіночий лікар. Нове життя"
  • "Я – Надія"
  • "Спіймати Кайдаша"
  • "Перші дні"
  • "Люксембург, Люксембург"
  • "Зима у вогні"
  • "Клондайк"
  • "Секс, інста і ЗНО"
  • "Снайпер. Білий ворон"
  • "Мої думки тихі"
  • "Носоріг"
  • "Я працюю на цвинтарі"
  • "Ми були рекрутами"
  • "Довга доба"
  • "Свінгери"
  • "Уроки толерантності"
  • "Пульс"
  • "Я і Фелікс"

Ці стрічки отримали визнання завдяки своїй якісній постановці, глибоким сюжетам та емоційній силі, що дозволяє їм не лише знайти свого глядача в Україні, а й здобути популярність у світі.

Отже, якщо ви хочете познайомитись з українським кіно або відкрити для себе нові жанри, цей список стане відмінним початком для перегляду українських стрічок на Netflix.