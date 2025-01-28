37 топових українських фільмів та серіалів, які можна подивитись на Netflix
- За останні три роки кількість українських фільмів і серіалів на Netflix значно зросла.
- Матеріал містить список з 37 українських кінострічок, доступних на платформі.
- Ці фільми отримали міжнародне визнання завдяки якісній постановці та глибоким сюжетам.
Останні три роки стали чи не найпліднішими для українського кінематографа, особливо у контексті міжнародних платформ, таких як Netflix. За цей час кількість українських фільмів і серіалів на платформі зросла в рази, і з кожним місяцем з'являються нові стрічки, що привертають увагу глядачів по всьому світу.
Це свідчить про зростання попиту на українське кіно і визнання його на міжнародній арені. Що найцінніше, ці українські твори не лише з'являються в ефірі, а й здобувають велику популярність серед користувачів Netflix.
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Українські фільми та серіали, які є на Netflix
У цьому матеріалі ми зібрали для вас 37 українських кіноісторій, які доступні на платформі. Серед них можна знайти фільми, серіали, мультфільми – як нові, так і старі, але всі вони мають свою унікальну атмосферу та сюжет, який зробив їх фаворитами серед кіноманів.
- "Буча"
- "Збори ОСББ"
- "БожеВільні"
- "Редакція"
- "Крашанка"
- "Яремчук. Незрівнянний світ краси"
- "Інший Франко"
- "Памфір"
- "Я, Побєда і Берлін"
- "Коза Ностра"
- "Заборонений"
- "Мавка. Лісова пісня"
- "Ми, наші улюбленці та війна"
- "20 днів у Маріуполі"
- "Довбуш"
- "Щедрик"
- "Смак свободи"
- "І будуть люди"
- "Козаки. Абсолютно брехлива історія"
- "Жіночий лікар. Нове життя"
- "Я – Надія"
- "Спіймати Кайдаша"
- "Перші дні"
- "Люксембург, Люксембург"
- "Зима у вогні"
- "Клондайк"
- "Секс, інста і ЗНО"
- "Снайпер. Білий ворон"
- "Мої думки тихі"
- "Носоріг"
- "Я працюю на цвинтарі"
- "Ми були рекрутами"
- "Довга доба"
- "Свінгери"
- "Уроки толерантності"
- "Пульс"
- "Я і Фелікс"
Ці стрічки отримали визнання завдяки своїй якісній постановці, глибоким сюжетам та емоційній силі, що дозволяє їм не лише знайти свого глядача в Україні, а й здобути популярність у світі.
Отже, якщо ви хочете познайомитись з українським кіно або відкрити для себе нові жанри, цей список стане відмінним початком для перегляду українських стрічок на Netflix.