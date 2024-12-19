У Дніпрі прощаються з актором фільму "Довбуш", який загинув на фронті

У Дніпрі 19 грудня прощаються з актором театру та кіно, військовим Яковом Ткаченком, який загинув на фронті. Церемонія прощання з артистом, відомим за роллю у кінострічці "Довбуш", зібрала близько сотні людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану, були його рідні, друзі, колеги та побратими по службі.

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У Дніпрі прощаються з Яковом Ткаченком: актор "Довбуша" загинув на фронті

Яків Ткаченко був серед тих, хто став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Як актор, він залишив глибокий слід у кінематографії, однак, після початку великої війни, не вагаючись, приєднався до територіальної оборони, аби боронити рідну землю.

Після важкого поранення Яків демобілізувався, але, відновившись, знову повернувся на фронт, де продовжив боротьбу за незалежність України. Його відвага та рішучість стали прикладом мужності для багатьох.

Яків Ткаченко став популярним завдяки своїй ролі у фільмі "Довбуш", який зображує боротьбу опришків проти польської шляхти. Проте його справжнім покликанням стали не тільки роль на екрані, але й служба на фронті, де він став героєм не лише в образах, але й у реальному житті.

Про втрату Якова стало відомо 14 грудня, і ця новина вразила всіх, хто знав його як талановитого артиста та мужнього воїна.

Прощання з актором стало важливим моментом для його рідних, друзів і колег, а також для всієї України, яка втратила ще одного героя в цій нелегкій боротьбі. Смерть Якова Ткаченка – це великий біль для української культури й всього народу, який втримує боротьбу за свободу і незалежність.

Його внесок у кіно та на фронті назавжди залишиться в пам'яті, як символ безмежної відданості своїй країні та народу.