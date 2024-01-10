Заснований на реальних подіях: новий фільм Netflix, від якого перехоплює подих
Джерело:Netflix
У новому році на Netflix вже відбулося кілька гучних прем'єр, які встигли заполонити серця кіноманів. Однією з таких є фільм "Снігова спільнота" режисера Хуана Антоніо Байони.
Ця стрічка розповідає про одну з найдивовижніших історій XX століття. На IMDb вона вже отримала 8.0 балів з 10.
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Про що фільм "Снігова спільнота" на Netflix
Це історична драма, над якою працювали кінотворці з Іспанії, США, Уругваю та Чилі. У ній показані події 13 жовтня 1972 року. Тоді пасажирський літак, який перевозив команду регбістів з Уругваю до Чилі, врізався у льодовик у самому серці Анд та розбився.
Щоб вижити та знайти шлях додому, ті, кому вдалося вижити у цій страшній авіакатастрофі, змушені об'єднати зусилля та покладатися лише одне на одного.
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Які ще прем'єри відбудуться взимку 2024
Цієї зими покажуть не лише нові фільми, а й серіали з різними сюжетами та розвитками подій.
- 26 січня відбудеться прем'єра "Емігрантів" – історії про трьох переселенок, які живуть у Гонконгу та разом проходять життєві труднощі.
- 2 лютого світ побачить переосмислення шпигунської комедії "Містер і місіс Сміт" у форматі серіалу.
- 22 лютого на Netflix стане доступним довгоочікуване фентезі "Аватар: Останній захисник".