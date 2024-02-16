Що подивитися ввечері на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів
Джерело:Netflix
Якщо досі не знаєте, що подивитися у вечір п'ятниці та на вихідних, то ця добірка точно для вас. Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів.
Далі розповімо, які стрічки українці найчастіше дивилися в період з 5 по 11 лютого. Ці кінокартини вже кілька тижнів тримаються в топі.
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Які фільми зараз популярні на Netflix
Другий тиждень поспіль рейтинг фільмів очолює нова анімаційна стрічка "Оріон і Темряк". Головний герой – хлопчик Оріон, у якого дуже бурхлива увага. У незабутній нічній подорожі він протистоїть своїм страхам разом з новим таємничим другом Темряком.
"Оріон і Темряк": дивіться онлайн трейлер фільму
Також українці дивляться:
- "Нікчемний я 3", 2017 рік;
- "Нікчемний я 2", 2013 рік;
- "Посіпаки", 2015 рік;
- "Нікчемний я", 2010 рік;
- "Прокляття моєї матері", 2012 рік;
- "Зліт", 2024 рік;
- "Дон Жуан із Жашкова", 2023 рік;
- "Снігова спільнота", 2024 рік;
- "Мавка. Лісова пісня", 2023 рік.
Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix
Серіали, які дивляться на Netflix
Третій тиждень поспіль рейтинг серіалів очолює "Гризельда". Це 6-серійна драма, в якій показана реальна історія Гризельди Бланко. Жінка переїхала з Медельїна до Маямі, де стала "хрещеною матір'ю" місцевої наркоімперії.
"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу
Також в Україні дивляться:
- "Берлін", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Один день", мінісеріал;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Наглядач", 1 сезон;
- "Мертвий для мене", 1 сезон;
- "Паперовий будинок", 1 сезон;
- "Імператриця", 1 сезон.