Фаворит українців: новий німецький трилер став найпопулярнішим на Netflix

Стримінгова платформа Netflix нещодавно оновила список популярних фільмів за останній тиждень. Несподіваним фаворитом українців стала німецька стрічка "Смакота".

Це нова німецька драматична стрічка, прем'єра якої відбулась на Берлінському кінофестивалі 18 лютого цього року. На Netflix фільм вийшов 7 березня, пише Кіно 24.

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У центрі сюжету – заможна німецька сім'я, яка проводить ідеальне літо на французькій віллі у Провансі. Джон, Естер та двоє їхніх дітей здаються стандартною родиною. Ідилія руйнується, коли вони випадково на сільській дорозі збивають молоду дівчину.

Теодорі пропонують залишитися в них, щоб дівчина не зверталась до лікарні чи поліції. А згодом вона повертається до сім'ї з пропозицією стати їхньою хатньою робітницею.

Дівчина "підмазується" до кожного члена родини, використовуючи їхні слабкості. Вони ж натомість також мають приховані мотиви. Та ця помилка призводить до непередбачуваних наслідків, які змінюють життя всієї сім'ї.

"Смакота": дивіться трейлер онлайн

Додамо, до списку найпопулярніших фільмів на Netflix, які стали фаворитами українців, увійшли й інші новинки. Зокрема, "Бастіон 36", "Планктон", "Неправильний шлях" та багато інших.

Важливо зауважити, що попри такий високий рейтинг у Netflix, стрічка не отримала подібного визнання з боку критиків. Її критикують за подібність у мотивах інших фільмів, затягнутість і недовершену ідею.

Водночас "Смакоту" похвалили за інтригу, гостроту, захопливий сюжет та акторську гру, зокрема, Карли Діас. Вона бездоганно передає емоції та навіює жах на глядача.

Фільм продовжує концепцію подібних стрічок "Паразити" чи "Солтберн" про класову нерівність та критику еліти. Стрічка сподобається тим, хто хотів би побачити поєднання вищезгаданих фільмів.