Новий серіал Netflix, який зараз дивляться всі

Січень 2024 року багатий на прем'єри Netflix. Тож зимові вечори точно не видаються нудними. Зокрема, нещодавно презентували новий трилер, який можна подивитися за вечір.

Йдеться про серіал "Детектив Форст", який захоплює оригінальним сюжетом і постійно тримає в напрузі.

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Чому зараз популярний серіал "Детектив Форст"

Цей новий трилер 2024 року найчастіше переглядають українці на Netflix. Він складається з шести серій, тож легко можна переглянути за вечір.

Детектива відсторонюють через його неортодоксальні методи розслідування. Щоб розплутати серію жорстоких убивств, він змушений об’єднати зусилля із журналісткою.

1 серія. Розслідуючи жахливе вбивство, скоєне на вершині гори, комісар Форст має справу з напруженим інспектором, допитливою журналісткою та ймовірною другою жертвою.

Розслідуючи жахливе вбивство, скоєне на вершині гори, комісар Форст має справу з напруженим інспектором, допитливою журналісткою та ймовірною другою жертвою. 2 серія. Форст випробовує вдачу та з'являється на новому місці вбивства, де можуть бути свіжі зачіпки. Але його рішення ставить під загрозу все розслідування.

Форст випробовує вдачу та з'являється на новому місці вбивства, де можуть бути свіжі зачіпки. Але його рішення ставить під загрозу все розслідування. 3 серія. Коли криміналісти дізнаються особу обезголовленого тіла, знайденого в струмку, розслідування Форста зачіпає впливових людей.

Коли криміналісти дізнаються особу обезголовленого тіла, знайденого в струмку, розслідування Форста зачіпає впливових людей. 4 серія. Ольга дізнається таємницю Сташека. Форст робить припущення, яке наближає його до вбивці й загрози.

Ольга дізнається таємницю Сташека. Форст робить припущення, яке наближає його до вбивці й загрози. 5 серія. Форст полює на Звіра з Ґевонту, а поліція вистежує Форста. Єдиний спосіб виправдатися – вступити у відкрите протистояння з поліцейськими.

Форст полює на Звіра з Ґевонту, а поліція вистежує Форста. Єдиний спосіб виправдатися – вступити у відкрите протистояння з поліцейськими. 6 серія. Коли Звір викрадає близьку інспектору людину, увесь відділок разом із Форстом зосереджується на тому, щоб знайти її.

"Детектив Форст": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які ще серіали популярні на Netflix зараз

"Брати Сунь". Коли ворог починає полювання на родину члена тріади з Тайбея, головний герой вирушає до Лос-Анджелеса, щоб захистити матір і брата.

Коли ворог починає полювання на родину члена тріади з Тайбея, головний герой вирушає до Лос-Анджелеса, щоб захистити матір і брата. "Твоя перша остання брехня". Колишня військова Мая знаходить свого вбитого чоловіка з допомогою прихованої відеоняні. Так вона розкриває небезпечну змову, що триває роками.

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