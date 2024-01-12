Гарна п'ятниця гарантована: новий серіал Netflix, який подивитеся за один вечір

Настав довгоочікуваний вечір п'ятниці, а це означає, що час обирати новий серіал, який дивитиметеся вже сьогодні. Чудовим вибором стане мінісеріал від Netflix, який вийшов цього року.

Це захоплива стрічка, яку ви зможете переглянути за один вечір. Вона ідеально підійде для того, щоб відволіктися від щоденної рутини.

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"Твоя перша остання брехня"

Жанр: трилер

Країна: Велика Британія

Кількість серій: 8

Режисер: Девід Мур

У ролях: Мішель Кіган, Річард Армітедж, Аділь Актар, Джоанна Ламлі, Наталі Андерсон, Джейд Анука, Джо Армстронг, Діно Фетшер

Вікові обмеження: 16+

Це британський мінісеріал у жанрі трилера, що є адаптацією однойменного роману Гарлана Кобен, який вийшов у 2016 році.

За сюжетом, після того, як колишня військова Мая бачить свого вбитого чоловіка на прихованій відеоняні, вона розкриває небезпечну змову, що тягнеться роками.

"Твоя перша остання брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу

Що ще подивитися на Netflix

У житті, як і в улюблених фільмах важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компаніяпідтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Днями на стримінговій платформі вийшов новий фільм, знятий на основі реальних подій – "Снігова спільнота". На IMDb стрічка вже отримала оцінку 8.0 з 10, а серед українців стала однією з тих, які переглядають найчастіше.

У цій драмі показане падіння пасажирського літака, який розбивається в Андах. Ті, кому вдалося вижити в авіатрощі, змушені об'єднати зусилля й довіритися одне одному, щоб вижити та повернутися додому.