Новий серіал Netflix, який можна подивитися за вечір

Цього тижня на Netflix вийшов новий мінісеріал, який точно прикрасить ваш вечір. Це 14-серійна мелодрама "Один день".

Наразі стрічка посідає 4 місце серед серіалів, які найчастіше дивляться українці. Далі читайте опис серіалу та готуйте смаколики для вечірнього перегляду.

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"Один день" – сюжет серіалу та опис серій

Ця стрічка знята за мотивами роману Девіда Ніколлза. Головні герої – Емма й Декстер проводять разом ніч після випускного. Хоч надалі їхні дороги розходяться, та обоє й не здогадуються, що назавжди пов'язані долею.

"Один день": дивіться онлайн трейлер серіалу

1 серія. 1988 рік. Емма й Декстер уперше зустрічаються в день свого випускного. Майже романтичний вечір обертається ранком утрачених можливостей.

1988 рік. Емма й Декстер уперше зустрічаються в день свого випускного. Майже романтичний вечір обертається ранком утрачених можливостей. 2 серія. 1989 рік. Шляхи головних героїв розходяться. На римській віллі й у мікроавтобусі в Мідлендзі вони розмірковують над тим, що принесе їм майбутнє.

1989 рік. Шляхи головних героїв розходяться. На римській віллі й у мікроавтобусі в Мідлендзі вони розмірковують над тим, що принесе їм майбутнє. 3 серія. 1990 рік. Емма переїжджає до Лондона, однак життя там видається не таким, яким собі його уявляла. Вона втрачає натхнення та працює в занедбаному ресторані, коли зустрічає Декстера.

1990 рік. Емма переїжджає до Лондона, однак життя там видається не таким, яким собі його уявляла. Вона втрачає натхнення та працює в занедбаному ресторані, коли зустрічає Декстера. 4 серія. 1991 рік. Під час спільної відпустки в Греції Емма планує підтримувати з Декстером лише платонічні стосунки, але той хоче згадати про їхню першу зустріч.

1991 рік. Під час спільної відпустки в Греції Емма планує підтримувати з Декстером лише платонічні стосунки, але той хоче згадати про їхню першу зустріч. 5 серія. 1992 рік. Після бурхливої вечірки Декстер, який страждає від похмілля, відвідує свою сім'ю. Мати вражена й незадоволена його жахливим станом.

1992 рік. Після бурхливої вечірки Декстер, який страждає від похмілля, відвідує свою сім'ю. Мати вражена й незадоволена його жахливим станом. 6 серія. 1993 рік. Декстер переживає момент слави в день прем'єри вистави Емми. Вона підвищує впевненість своїх акторів, тоді як Декстер втрачає віру в себе.

1993 рік. Декстер переживає момент слави в день прем'єри вистави Емми. Вона підвищує впевненість своїх акторів, тоді як Декстер втрачає віру в себе. 7 серія. 1994 рік. Спільна розкішна вечеря обертається для друзів катастрофою. Декстер усе хоче похизуватися перевагами нового способу життя, але Емму це не цікавить.

1994 рік. Спільна розкішна вечеря обертається для друзів катастрофою. Декстер усе хоче похизуватися перевагами нового способу життя, але Емму це не цікавить. 8 серія. 1995 рік. Емма потрапляє в незручне становище на роботі, а ситуація вдома погіршується.

1995 рік. Емма потрапляє в незручне становище на роботі, а ситуація вдома погіршується. 9 серія. 1996 рік. Декстер прагне вразити батьків своєї нової дівчини, але зустріч іде не за планом. Під час вечері він отримує дзвінок від агента.

10 серія. 1997 рік. Емма й Декстер зустрічаються на весіллі університетського друга. Ніякова зустріч переростає у довготривалу розмову.

1997 рік. Емма й Декстер зустрічаються на весіллі університетського друга. Ніякова зустріч переростає у довготривалу розмову. 11 серія. 1998 рік. Декстер досі звикає до сімейного життя. Одного вечора він знаходить стару касету від Емми й телефонує їй, щоб поговорити про минуле.

1998 рік. Декстер досі звикає до сімейного життя. Одного вечора він знаходить стару касету від Емми й телефонує їй, щоб поговорити про минуле. 12 серія. 1999 рік. Емма щасливо живе в Парижі, куди навідується засмучений Декстер. Вони блукають вулицями й намагаються не згадувати свою останню зустріч.

1999 рік. Емма щасливо живе в Парижі, куди навідується засмучений Декстер. Вони блукають вулицями й намагаються не згадувати свою останню зустріч. 13 серія. 2000, 2001, 2002 роки. З роками стосунки Емми й Декстера стають лише міцнішими. Вона – успішна письменниця, а він відкриває власне кафе.

2000, 2001, 2002 роки. З роками стосунки Емми й Декстера стають лише міцнішими. Вона – успішна письменниця, а він відкриває власне кафе. 14 серія. 2003, 2004, 2007 роки. Декстеру надзвичайно важко дивитися в майбутнє, тому він згадує їхнє спільне з Еммою минуле й зустрічає давніх знайомих.

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