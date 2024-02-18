Новий серіал Netflix, який можна подивитися за вечір
Джерело:Netflix
Цього тижня на Netflix вийшов новий мінісеріал, який точно прикрасить ваш вечір. Це 14-серійна мелодрама "Один день".
Наразі стрічка посідає 4 місце серед серіалів, які найчастіше дивляться українці. Далі читайте опис серіалу та готуйте смаколики для вечірнього перегляду.
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"Один день" – сюжет серіалу та опис серій
Ця стрічка знята за мотивами роману Девіда Ніколлза. Головні герої – Емма й Декстер проводять разом ніч після випускного. Хоч надалі їхні дороги розходяться, та обоє й не здогадуються, що назавжди пов'язані долею.
"Один день": дивіться онлайн трейлер серіалу
- 1 серія. 1988 рік. Емма й Декстер уперше зустрічаються в день свого випускного. Майже романтичний вечір обертається ранком утрачених можливостей.
- 2 серія. 1989 рік. Шляхи головних героїв розходяться. На римській віллі й у мікроавтобусі в Мідлендзі вони розмірковують над тим, що принесе їм майбутнє.
- 3 серія. 1990 рік. Емма переїжджає до Лондона, однак життя там видається не таким, яким собі його уявляла. Вона втрачає натхнення та працює в занедбаному ресторані, коли зустрічає Декстера.
- 4 серія. 1991 рік. Під час спільної відпустки в Греції Емма планує підтримувати з Декстером лише платонічні стосунки, але той хоче згадати про їхню першу зустріч.
- 5 серія. 1992 рік. Після бурхливої вечірки Декстер, який страждає від похмілля, відвідує свою сім'ю. Мати вражена й незадоволена його жахливим станом.
- 6 серія. 1993 рік. Декстер переживає момент слави в день прем'єри вистави Емми. Вона підвищує впевненість своїх акторів, тоді як Декстер втрачає віру в себе.
- 7 серія. 1994 рік. Спільна розкішна вечеря обертається для друзів катастрофою. Декстер усе хоче похизуватися перевагами нового способу життя, але Емму це не цікавить.
- 8 серія. 1995 рік. Емма потрапляє в незручне становище на роботі, а ситуація вдома погіршується.
- 9 серія. 1996 рік. Декстер прагне вразити батьків своєї нової дівчини, але зустріч іде не за планом. Під час вечері він отримує дзвінок від агента.
- 10 серія. 1997 рік. Емма й Декстер зустрічаються на весіллі університетського друга. Ніякова зустріч переростає у довготривалу розмову.
- 11 серія. 1998 рік. Декстер досі звикає до сімейного життя. Одного вечора він знаходить стару касету від Емми й телефонує їй, щоб поговорити про минуле.
- 12 серія. 1999 рік. Емма щасливо живе в Парижі, куди навідується засмучений Декстер. Вони блукають вулицями й намагаються не згадувати свою останню зустріч.
- 13 серія. 2000, 2001, 2002 роки. З роками стосунки Емми й Декстера стають лише міцнішими. Вона – успішна письменниця, а він відкриває власне кафе.
- 14 серія. 2003, 2004, 2007 роки. Декстеру надзвичайно важко дивитися в майбутнє, тому він згадує їхнє спільне з Еммою минуле й зустрічає давніх знайомих.
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