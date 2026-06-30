Історія першої української попзірки: фільм про Назарія Яремчука, який має побачити кожен

30 червня в Україні по-особливому згадують Назарія Яремчука. Адже саме цього дня він пішов із життя 31 рік тому.

Тож сьогодні як ніколи доречно переглянути стрічку "Яремчук: Незрівнянний світ краси". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет фільму та його особливості.

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Чому варто дивитись фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"?

Саме сьогодні чудовою нагодою стане перегляд документальної стрічки "Яремчук: Незрівнянний світ краси", яка допоможе глибше зануритися в історію життя, творчості та особистості легендарного співака. Для документального кіно фільм став справжнім феноменом в Україні.

Він зібрав значні касові збори та здобув мільйони переглядів. Ба більше, лише за кілька днів після виходу на Netflix стрічка увійшла до числа найпопулярніших серед українських глядачів.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм розповідає історію першої української попзірки – Назарія Яремчука. У ньому показано його перемогу на конкурсі "Пісня-71" з піснею "Червона рута", творчий шлях у складі ВІА "Смерічка", трагедію загибелі Володимира Івасюка, гастролі різними континентами та виступи в Чорнобилі.

Крізь спогади рідних і друзів, особисті щоденники, архівні матеріали та ексклюзивні хроніки стрічка розкриває не лише творчу спадщину Назарія Яремчука, а й його непростий життєвий шлях до всенародного визнання.

Коли відбулась прем'єра стрічки?

Ця біографічна документальна драма вийшла в широкий український прокат 8 серпня 2024 року, а її прем'єра відбулася 23 червня того ж року на фестивалі "Миколайчук OPEN" у Чернівцях.

Над стрічкою працювали режисер Артем Григорян, продюсер Максим Сердюк та донька співака Марія Яремчук, яка стала генеральною продюсеркою фільму.

Якщо ви ще не встигли переглянути цю стрічку, сьогодні саме той день, щоб це зробити. А якщо вже бачили її, вона стане чудовою нагодою знову поринути в історію життя й творчості легендарного Назарія Яремчука.